בהלת השפעת: ביקור לילי במרפאה לרפואה דחופה

סופת "ביירון" עזבה היום (שישי) את ישראל, אבל העלייה בתחלואה בשפעת, עדיין איתנו. בתי החולים מתמודדים עם עומסים גוברים, ומרפאות הקהילה מדווחות על מספר שיא של פניות. מומחים מזהירים כי העונה הנוכחית צפויה להיות מהקשות בשנים האחרונות, וקוראים לציבור לנקוט באמצעי זהירות ולהתחסן בהקדם. כתבנו פייר קלושנדלר ביקר במרפאה לרפואה דחופה, טרם, פגש את הרופאים המותשים ואת הילדים שמגיעים להיבדק - עם הוריהם החוששים.

אימא של יהב, בן 14 וחצי שחולה בשפעת חששה מדלקת ריאות: "זה הפחד שלי אמרה", אחרי שד"ר סביחי אמר לה שיש ליהב חום כבר יותר משלושה ימים ושהם נאלצים לעשות בדיקת דם על מנת לשלול זאת

ד"ר תפארת ברוז, רופאה בכירה לרפואה דחופה, סיפרה לפייר: "בכל הסניפים של 'טרם' ישנה עלייה של כ-20% של פניות עם תסמיני שפעת. תגברנו את הצוות כדי שיהיה קצת פחות עומס עם זמני המתנה סבירים".

עוד אמרה ד"ר ברוז: "רוב האוכלוסייה קוראת לזה שפעת, אנחנו אפילו לא בודקים. זה הזנים שאנחנו אפילו לא יודעים לקרוא להם בשם. אם זו שפעת ובטח לא איזה זן זה - אין לזה הרבה משמעות מבחינה קלינית. זה יותר חשוב מבחינה אפידמיולוגית ומבחינת תכנון נכון של מדינות ומערכים, מערכי בריאות יותר גדולים".

