בוטוקס - לא לקמטים בלבד: הטיפול החדשני שמסייע לטיפול בפוסט טראומה

טיפול חדשני משתמש בבוטוקס - זריקה המוכרת מעולם האסתטיקה - דווקא לטיפול בתסמינים של פוסט טראומה, בהם הפחתה בעוררות יתר, עצבנות והטבה בקשיי השינה. כתבת הבריאות סיון אלקלק מונייר פגשה לוחמים פוסט טראומתיים, שמצליחים לחזר לשגרה בזכות הבוטוקס.

דוד הוגדר כנכה צה"ל עם פוסט טראומה לאחר שירות סדיר כמסתערב. מצבו התדרדר משמעותית לאחר מבצע שומר חומות והוא עבר טיפולים פסיכיאטריים, נעזר בתרופות ובקנאביס רפואי אך דבר לא עזר. הוא סובל מתסמינים רבים בהם התקפי חרדה, קשיי שינה ודריכות מוגברת.

הלוחם הגיע לקליניקה לטיפול SGB, שנועד לסייע בהפחתת עוררות היתר של מערכת העצבים איתה הוא מתמודד וכמוהו לוחמים פוסט טראומתיים רבים נוספים.

הטיפול מבוצע בהנחיית אולטרסאונד על ידי רופאים מומחים, ובהליך שנמשך כ-15 דקות בלבד מוזרק חומר אלחוש מקומי סמוך לעצב הצווארי. מאז שהחל לקבל את הטיפול הראשון בבית החולים רפאל של רשת מדיקה, השיפור היה מיידי.

כאמור, במשרד הביטחון מאובחנים כ-31 אלף מתמודדי נפש ופוסט טראומה, מכלל המערכות - בהן גם המלחמה הנוכחית, ובישראל 2026 עד כ-20% מהאוכלוסייה סובלים מתסמיני פוסט-טראומה.

יפתח הוא נכה צה"ל המתמודד עם פוסט טראומה בעקבות שירותו הצבאי כלוחם, לאחר שבעה באוקטובר הוא חווה החמרה בתסמינים שהובילה גם אותו לפנות לטיפול ה-SGB. הטיפול כולל שני מפגשים קצרים, זריקה ראשונה ניתנת בצוואר בצד ימין וכשבוע לאחר מכן ניתנת זריקה גם בצד שמאל.

בהמשך אפשר לבצע טיפולי תחזוקה – בוסטרים, בהתאמה אישית. והתוצאות משמעותיות, על פי מחקרים ועדויות מהשטח בכ־70%–75% מהמטופלים ב-SGB נצפה שיפור קליני מיידי בתסמיני חרדה ו־PTSD.

מדובר בטיפול די יקר, ללא סבסוד, כשהעלות עומדת על 10,700 שקלים. אך מטופלים המוכרים ע"י משרד הביטחון משלמים עד 4,500 ש”ח בלבד, וחלקם אף זכאים למימון מלא של הטיפול.

הטיפול אינו מחליף טיפול רגשי, אלא מהווה תוספת רפואית תומכת שמומלץ לשלב עם פסיכותרפיה או ליווי פסיכולוגי. אך, ובשביל אנשים כמו יפתח ודוד ועוד אלפי מתמודדים עם פוסט טראומה קשה, הטיפול הזה הוא לעיתים האור בקצה המנהרה, זה שמאפשר להם לחזור לשגרת חייהם.