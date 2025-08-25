הפיתוח הישראלי שיכול לחולל מהפכה בגילוי מוקדם של סרטן

מומלצים -

הפיתוח הישראלי הזה אמנם נמצא רק בשלביו הראשוניים - אבל יש לו פוטנציאל לחולל למהפכה בכל ההקשור לבדיקות מוקדמות לגילוי סרטן. המחקר החדש, שנערך בשיתוף פעולה בין "אסותא" למכללת אשקלון, מגלה כי שימוש במשקפי מציאות מדומה מפחית חרדה בבדיקות ממוגרפיה וביופסיית שד, ויש לו פוטנציאל להפחתה משמעותית של רמות הכאב, במהלך הטיפולים בנשים.

בישראל מומלץ לכל אישה מעל גיל 50 לבצע ממוגרפיה וביופסיה, כדי לאתר גידול סרטני בשלב מוקדם. במידה ומתגלה ממצא חשוד, השלב הבא הוא ממוגרפיה או MRI - תהליך לא נעים פיזית עבור הנבדקת, שמלווה גם בהרבה מחשבות מודאגות. שרית עברה ניתוח והקרנות להסרת גידול בשנה האחרונה. זו לא הייתה שנה פשוטה עבורה, והחרדות התגברו בהתאם. עכשיו היא שוקלת להשתתף במחקר החדש שמשלב שימוש במשקפי מציאות מדומה.

המחקר מתנהל רק חצי שנה וכבר הראה תוצאות חיוביות באופן מובהק. מעל 100 נשים השתתפו בו והשתמשו במשקפי המציאות המדומה. שני שליש מהן ציינו שימליצו לאחרות על האפשרות להיעזר במשקפים כאלה וכמעט 80 אחוז אמרו כי האביזר עזר להן להתמודד עם התהליך. במהלך הבדיקה, הנשים רואות דרך המשקפיים סרטונים מרגיעים המלווים בצלילים שלווים. במדדי הכאב והלחץ שנבחנו נמצאה מגמה של הפחתה מובהקת ברמות החרדה.

כמו שרית, ישנן עוד מטופלות רבות שעוברות פרוצדורות רפואיות כאלה. השימוש במשקפי מציאות מפחית לחץ ודאגה, עשוי לשלוח יותר נשים לבדיקות מוקדמות – ואלה כבר עשויות להציל את חייהן של כמה מהן.

