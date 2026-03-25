אחרי תשעה חודשים, החלה היום (רביעי) הריסת מבנה בבית החולים סורוקה שנהרס מטיל איראני במהלך מבצע "עם כלביא". הבניין הכירורגי הוא המבנה הראשון שהוקם בבית החולים עם פתיחתו בשנת 1959.

מהמרכז הרפואי נמסר כי הריסת הבניין שנפגע הוא אירוע היסטורי בחיי בית החולים, המסמל את המעבר לשלב חדש של שיקום, בנייה והתחדשות, והבטחת עתיד רפואי מתקדם ובטוח לתושבי הנגב.

ההריסה מתבצעת עד לקומה השנייה, לאחר שבשבועות האחרונים בוצעו עבודות הכנה מורכבות, ובהן חיזוק הקומה הראשונה, חיזוק חדר האוכל של העובדים והגנה על המשרדים הסמוכים, במטרה לאפשר את המשך הפעילות הסדירה במרחב הסמוך.

הפגיעה שהתרחשה בבוקר 19 ביוני 2025, החמורה ביותר שידעו בתי החולים בישראל, גרמה לפגיעה קשה בבניין האשפוז הכירורגי הצפוני שכלל מחלקות אשפוז, מתחם חדרי ניתוח, מעבדות קליניות ומחקריות, יחידות של מקצועות הבריאות, משרדים ושירותים נוספים, ובנוסף ספגו פגיעה קשה במבנים סמוכים ותשתיות חיוניות.

שיקום סורוקה מתבצע במסגרת תכנית רב-שנתית רחבת היקף, המשלבת משאבים ממשלתיים ושל כללית לצד סיוע משמעותי מגופים פילנתרופיים מהארץ ומהעולם.

התכנית תתבצע בשלושה שלבים:

• בטווח הקצר - מיד לאחר פגיעת הטיל - בוצע מאמץ אינטנסיבי לשיקום תשתיות ומערכות שנפגעו, העברת מחלקות למתחמים חלופיים, ושיפוץ מחלקות פנימיות, על מנת להמשיך להעניק טיפול רפואי רציף לתושבי הנגב גם בתנאים מורכבים.

• בטווח הבינוני - השלמת פרויקטי בינוי מרכזיים, בינוי חדרי הניתוח שנפגעו מהטיל ובינוי שתי קומות של מחלקות אשפוז בבניין הכירורגי הדרומי.

• בטווח הארוך - הקמת מגדל אשפוז חדש וממוגן שיכלול, בין השאר, חדרי ניתוח ממוגנים, חדרי צנתורי מוח ולב ממוגנים, מחלקות אשפוז ושירותים חיוניים נוספים ובית חולים חירום תת-קרקעי. מגדל האשפוז החדש ייתן מענה לכ-70% מצורכי המיגון של בית החולים.

פרופ' שלומי קודש, מנהל סורוקה, מסר:"הפגיעה המכוונת של הטיל הבליסטי האיראני בסורוקה היתה אירוע חסר תקדים, לא רק בהיקף הנזק, אלא גם במשמעות שלו עבור מערכת הבריאות בישראל ועבור תושבי הנגב. הריסת המבנה שנפגע היא רגע לא פשוט עבור כולנו. הבניין הזה הוא לא רק קירות - הוא חלק מהסיפור של סורוקה, מהימים הראשונים של בית החולים ועד היום. מקום שבו טופלו מאות אלפי מטופלים וצמחו דורות של אנשי צוות. בתוך מציאות מורכבת אנו מצליחים, בזכות הצוותים המסורים שלנו, להמשיך להעניק טיפול רפואי מציל חיים, כמו שעשינו ממש לפני מספר ימים בטיפול במאות הנפגעים שפונו אלינו מדימונה ומערד".

מוסיף פרופ' קודש: "בנימה אישית, ביליתי שנים רבות במהלך לימודי הרפואה ובעבודה כרופא בסורוקה במסדרונות הבניין שאנו מתחילים בהריסתו. מחלקות הבניין והצוותים שעבדו בו הם חלק מעיצוב חיי המקצועיים כרופא. הריסת הבניין שנפגע היא סיום של פרק כואב, והיא גם צעד שמאפשר לנו להתקדם קדימה. היא חלק מהדרך לבנייה מחדש. אנו פועלים בנחישות, יחד עם מדינת ישראל, הכללית ועם שותפים וידידים בארץ ובעולם, כדי לבנות את סורוקה מחדש - חזק יותר, מתקדם יותר וממוגן יותר, ולהמשיך לתת את המענה הטוב ביותר לתושבי הנגב".