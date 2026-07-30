ללכת בלי, להרגיש עם: 10 מזונות דלי קלוריות שעוזרים לשמור על תחושת שובע

רעב יכול להקשות מאוד על מי שמנסה לרזות. אבל מציאת מזונות שהם גם דלי קלוריות וגם משביעים יכולה לעזור להרגיש מלאים - בלי להרגיש מחסור. בחירה במזונות דלי קלוריות שהם באופן טבעי עשירים בחלבון, סיבים ומים יכולה לעזור לשמור על תחושת שובע. אלה עשרה מזונות שכדאי לבחור בהם.

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ביצים

קלוריות: 72 לביצה גדולה

ביצים מלאות בחלבון, עם כשישה גרם לכל ביצה גדולה. החלבון מסמן לגוף שלנו לשחרר הורמונים שעוזרים לדכא את התיאבון, להאט את העיכול ולשמור על רמות סוכר בדם יציבות. ביצים מכילות גם חומרים מזינים חשובים כמו ויטמין D, כולין וויטמינים מקבוצת B.

טיפ: לאכול ביצה או שתיים עוזר לשמור על תחושת רעב לאורך זמן, בין אם אוכלים אותן כנשנוש או בארוחת בוקר מלאה.

יוגורט יווני דל שומן רגיל

קלוריות: 146 למנה של 200 גרם

בהשוואה ליוגורט יווני מחלב מלא, הגרסה הדלת שומן מכילה 25% פחות קלוריות. מה שהופך אותו למשביע זה התוכן הגבוה של חלבון שבו - יותר מכפול כמות החלבון מיוגורט רגיל. החלבון ביוגורט יווני מעורר שחרור של הורמוני שובע, שעוזרים להרגיש מלאים אחרי האכילה.

טיפ: אפשר לגרום ליוגורט יווני דל שומן להיות אפילו יותר ממלא ומתוק באופן טבעי על ידי שילובו עם פירות יער עשירים בסיבים (עוד מזון מרשימה זו), שמוסיפים גם חמצן מינרלי (מולקולות שעוזרות למנוע נזק לתאים).

קוטג' דל שומן

קלוריות: 180 למנה של כוס אחת

גבינת קוטג' מלאה בכ־25 גרם חלבון בכוס אחת, מה שהופך אותה לנשנוש מספק במיוחד בפני עצמו. יותר מחצי מהקלוריות שבגבינה מגיעות מהחלבון, שעוזר לתמוך בשמירה על השרירים ומשאיר תחושת שובע לאורך זמן.

טיפ: שלבו גבינת קוטג' עם פירות יער או אפרסקים כדי להרגיש שובע אפילו יותר, תוך הוספת מתיקות טבעית וחומרים מזינים נוספים.

עלים ירוקים

קלוריות: 5-9 לכוס אחת

אפשר לאכול מנה גדולה של ירקות עליים עם מספר קלוריות מועט. ירקות עליים כמו קייל ותרד ידועים בפרופיל התזונתי המרשים שלהם, ומספקים כמויות גבוהות של חומרים מזינים כמו ויטמינים K, C ו-A. הסיבים בירקות אלה עוזרים לשמור על תחושת שובע, מכיוון שהם מתעכלים לאט ומפחיתים תחושת רעב.

טיפ: הוסיפו ירקות עליים לסלטים, שייקים או עטיפות למנה נפחית בלי העמסה קלורית.

פופקורן באוויר חם

קלוריות: 30 למנה של כוס אחת

פופקורן שמכינים בסיר או במחבת מספק קראנץ', דגנים מלאים וסיבים תזונתיים, הכל בכ-30 קלוריות לכוס. הסיבים שבפופקורן עשויים לעזור לקדם תחושת שובע ולצמצם את החשקים בין הארוחות. פופקורן מכיל כמויות משמעותיות של חומצה פנולית, נוגד חמצון המגן מפני מחלות.

טיפ: פופקורן הופך לחטיף טעים ודל קלוריות כשמכינים אותו כמו שהוא או עם פיזור של עשבי תיבול ותבלינים טעימים.

דייסת שיבולת שועל

קלוריות: 150 למנה של חצי כוס

שיבולת שועל היא דגן מלא הידוע בתכולת הסיבים המסיסים שלו, במיוחד בבטא-גלוקן, שתומך בבריאות הלב ובשובע לאורך זמן. בחצי כוס תקבלו כ-13% מהצריכה היומית המומלצת של סיבים.

פירות יער

קלוריות: 30-40 קלוריות לחצי כוס

תותים, אוכמניות, פטל ופירות יער אחרים הם מתוקים באופן טבעי, דלים בקלוריות ומלאים בנוגדי חמצון שנלחמים במחלות, כמו ויטמין C ואנתוציאנינים (פיגמנטים שנותנים לפירות היער את הצבע העשיר שלהם).

עם כ-30-40 קלוריות במחצית כוס, פירות יער הם דרך מרעננת לספק צורך במתוק בלי סוכר נוסף או המון קלוריות. הודות לתכולת המים הגבוהה ולסיבים שבהם, הם יכולים לשמור על תחושת שובע תוך כדי תמיכה בעיכול בריא.

אבטיח

קלוריות: 25 קלוריות לחצי כוס

אבטיח הוא חטיף טבעי ומתוק ומרענן, ומכיל רק 25 קלוריות בחצי כוס. הוא מורכב מיותר מ-90% מים, מה שעוזר לו להיות כל כך משביע. הפרי גם מספק נוגדי חמצון כמו ליקופן וויטמין C, שתומכים בבריאות הלב ובמערכת החיסון.

סלרי

קלוריות: 18 קלוריות לכל שני גבעולים גדולים

סלרי הוא חטיף דל קלוריות עם קראנץ' מספק. למרות שהוא מכיל מעט קלוריות, הוא מקור טוב לוויטמינים ומינרלים, כולל חומצה פולית (שעוזרת לגדילת תאים ועוזרת לגוף לייצר DNA) וויטמין K. כמו כן, הוא מספק כמויות קטנות יותר של אשלגן, שעוזר לווסת את לחץ הדם, מאזן נוזלים ותפקוד שרירים, מנגן, שתומך בבריאות העצמות, במטבוליזם ובפעילות נוגדת חמצון, וכן סיבים.

טיפ: ידוע כעשיר בעיקר במים, הסלרי מקנה תחושת שובע, במיוחד כאשר משולב עם מזונות מספקים אחרים כמו חמאת אגוזים או חומוס.

קישואים

קלוריות: 27 קלוריות לכוס אחת (פרוס)

קישואים הם ירק עדין ודל קלוריות שמכיל יותר מ-90% מים, מה שהופך אותם לאפשרות טבעית ומושלמת להוספת נפח לארוחות מבלי להגדיל בצורה משמעותית את כמות הקלוריות. כוס קישואים (פרוסים) מכילה רק 27 קלוריות, בנוסף למנה טובה של סיבים תזונתיים, ויטמין C ואשלגן, שהם חומרים מזינים שתומכים בתפקוד חיסוני ובבריאות הלב.

איך מזונות דלים בקלוריות עוזרים לבריאות?

הנה כמה דרכים שבהן מזונות דלים בקלוריות ועשירים בחומרים מזינים יכולים לתמוך בבריאות שלנו:

מעודדים שמירה על המשקל: התמקדות במזונות דלים בקלוריות ועשירים בסיבים וחלבון יכולה לתמוך בניהול משקל על ידי הפחתת צריכת הקלוריות הכוללת.

מעודדים תחושת שובע: מה שלדבר רוב המזונות הדלים בקלוריות יש במשותף הוא תכולת הסיבים, המים והחלבון שלהם, שעוזרת לשמור על תחושת שובע בין הארוחות ומונעת אכילה מופרזת.

מגבירים את הצריכה של חומרים מזינים: מזונות טבעיים דלים בקלוריות כמו פירות וירקות עשירים בוויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון שיכולים לעזור במניעת מחלות, לתמוך בבריאות הכללית ולשמור על האנרגיה שלך.

מפחיתים סיכון למחלות כרוניות: דיאטות עשירות במאכלים דלי קלוריות וצפופים בוויטמינים ומינרלים עשויות להוריד את הסיכון למחלות לב, סוכרת סוג 2 וסוגי סרטן מסויימים.

שיפור העיכול: הרבה מאכלים צמחיים דלי קלוריות עשירים בסיבים שמפחיתים את התיאבון, מה שמסייע לעיכול ולסדירות פעילות המעיים.

איך אפשר להוסיף מאכלים דלי קלוריות לתזונה?

הנה כמה טיפים מעשיים שיעזרו להפיק את המרב ממאכלי דלי הקלוריות בתזונה שלכם:

בנו ארוחות מאוזנות: שלבו מזונות דלי קלוריות עם מזונות עשירים יותר בקלוריות כמו שומנים בריאים (אבוקדו, שמן זית, חמאת אגוזים), דגנים מלאים או חלבונים רזים לארוחות מספקות ומאוזנות.

השתמשו במזונות דלי קלוריות להגדלת נפח: הוסיפו המון מזונות דלי קלוריות, כמו ירקות, לפסטה, סנדוויצ'ים או קערות דגנים כדי להגדיל את גודל הארוחה, מה שיעזור לכם להרגיש יותר מסופקים בלי להעלות משמעותית את צריכת הקלוריות.

תכננו מראש: שמרו חטיפים דלי קלוריות כמו פופקורן באוויר חם, יוגורט יווני או ירקות קצוצים כדי להרגיע רעב בין הארוחות.

העדיפו מרקם וטעם: ערבבו מזונות דלי קלוריות קראנצ'יים, פריכים וקרמיים בארוחות ובחטיפים כדי לשמור על עניין והנאה לחיך שלכם.

שמרו על גיוון: אכילת מגוון של מזונות עם קלוריות נמוכות וגבוהות מכל קבוצות המזון תעזור לכם לוודא שאתם מקבלים את החומרים המזינים שהגוף שלכם צריך כדי לשגשג.

התמקדו בהרגשה טובה: בעוד שמודעות לקלוריות יכולה להיות מועילה, התמקדות יתר במספרים עלולה להוביל להגבלות מיותרות. זכרו להתמקד במה שמרגיש לכם אנרגטי, משביע ומזין, ולא רק במספר הקלוריות הנמוך.