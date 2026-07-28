5 פירות עם יותר סיבים מתפוח: כך תשדרגו בכיף את התזונה הבריאה שלכם

סיבים תזונתיים הם תוסף תזונה חיוני לשמירה על הגוף בכושר מירבי. הם תורמים לבריאות מערכת הלב וכלי הדם שלנו, עוזרים לווסת את רמות הסוכר בדם, מסייעים בוויסות המשקל, מסייעים לפעילות מעיים תקינה, מפחיתים דלקות, ויכולים אפילו למנוע סוגי סרטן שונים. לפי ההמלצות, נשים בגילאי 19 עד 50 צריכות לצרוך 25-28 גרם סיבים ביום, ומספר זה יורד ל-22 גרם לאחר גיל 51. אצל גברים, הכמות המומלצת בגילי אותו טווח היא 31-34 גרם, ויורדת ל-28 גרם ביום.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

למזלנו, קל לעמוד בצרכי הסיבים היומיים שלנו פשוט על ידי הוספת ירקות ופירות טריים לתזונה. כדאי לאכול לפחות שתי מנות פירות ביום. לדוגמה, תפוח גדול אחד שוקל בערך 227 גרם, שזה שווה לחצי כוס - מכיל 20% מהערך היומי המומלץ של סיבים תזונתיים, בעוד שתפוח בינוני עם קליפה שוקל בערך 182 גרם, ויספק 4.5 גרם סיבים.

אמנם ייתכן שזה נכון מה שאומרים על "תפוח ביום", אך ישנם פירות אחרים עם תכולת סיבים גבוהה יותר שמעלים את התפוח מבחינת כמות הסיבים במנה. הנה חמישה פירות עשירי סיבים שעשויים להפתיע אתכם, יחד עם מידע ומתכונים שיעזרו לכם לכלול אותם בארוחות היומיות שלכם.

פסיפלורה

אתם אולי לא מצפים לראות את הפרי הזה כאן, אבל זה נכון. פסיפלורה מכילה את כמות הסיבים הגבוהה ביותר מבין כל הפירות, עם 24.5 גרם בכוס פרי טרי. הפרי גם מכיל אשלגן, ניאצין, ריבופלווין, ברזל, נחושת, מגנזיום, פוספורוס וחומרים נוגדי חמצון מועילים נוספים כמו קרוטנואידים ופוליפנולים, שעוזרים להפחית את הסיכון לדלקת ולמחלות לב.

כדי ליהנות מתכולת הסיבים, צריך לאכול גם את בשר הפרי הכתום-צהוב וגם את הגרעינים, שמציעים פריכות נעימה ואת היתרונות הבריאותיים שלהם: מעבר לסיבים, הם עשירים בפיסאטנול, פוליפנול שעשוי לעזור להפחית את הסיכון לסוכרת סוג 2. השמן שלהם עשיר בויטמינים A ו-C, סידן, אשלגן, פוספורוס וחומצות שומן חיוניות. טוב, מדובר בפרי-על אמיתי!

הכי חשוב, פסיפלורה טעימה להפליא ורב-שימושית. יש המון דרכים יצירתיות להשתמש בה במטבח - מקוקטיילים ועד לרטבי סלטים, למרינדות בשרים וקינוחים מדהימים. אפשר גם פשוט לאכול את הפרי כמו שהוא, או להשתמש בו כתוספת ליוגורט או לגלידה לפינוק מיוחד.

פטל

בעוד שכל הפירות מכילים סיבים תזונתיים, לפטל יש את הריכוז הגבוה ביותר, כמעט 8 גרם סיבים. כמו פסיפלורה, כמות גדולה מהסיבים שלו נמצאת בגרעינים הקטנטנים שלו.

כיום קל למצוא אותם כמעט בכל מקום, ואם לא תוכלו לקנות אותו טרי, אל תדאגו. פטל קפוא מכיל את אותה כמות סיבים, כך שאין בעיה. תשלבו אותם עם זרעי צ'יה כדי להכין חטיף קל שמספק חצי מהסיבים היומיים שלכם במנה אחת. אפשר גם להוסיף פטל למאפים כמו פאי ומאפינס, לכלול בארוחת הבוקר שלכם, או פשוט לאכול טרי ביד. בנוסף, הוא גם בין הפירות הקלים ביותר לגדל, כך שתוכלו ליהנות מאספקה קבועה לאורך העונה.

אבוקדו

אבוקדו עשיר בחומרים מזינים חיוניים, כולל ויטמיני B, ויטמינים C, E ו-K, חומצה פולית, קרוטנואידים, שומנים חד-בלתי רוויים לבריאות הלב, אשלגן ומגנזיום. אבוקדו בינוני אחד שלם מכיל כעשרה גרם סיבים, שזו אחת הסיבות הרבות לכך שחלק מהתזונאים ממליצים לאכול אבוקדו כל יום. אז אם אתם אוהבים את הפרי - ובואו נהיה כנים, מי לא, אלה חדשות מצוינות.

יש עשרות דרכים ליהנות מאבוקדו, מהקלאסיקות המוכחות כמו גוואקמולה ועד לטוסט אבוקדו. המרקם הקרמי והטעם העדין שלו מושלמים גם לשילוב בשייקים, סלטים וכריכים. אבל אל תתעלמו ממתכונים יותר הרפתקניים, כמו מוס אבוקדו מלוח כמנה ראשונה או גלידת אבוקדו כקינוח.

גויאבה

למרות שכנראה הן לא נמצאות ברשימת הקניות הרגילה שלכם, גויאבות הן פינק טרופי טעים עם תכונות תזונתיות של אוכל על. הגויאבות עמוסות בוויטמין C, כשהן מכילות יותר מ-119% מהערך היומי, כמו גם כארבעה גרם חלבון בכל כוס, בנוסף לוויטמין A, לאשלגן, ברזל וסידן. מכיוון שגם הקליפה וגם הזרעים אכילים, תוכן הסיבים של הגויאבה הוא עצום - תשעה גרם לכל כוס של הפרי הטרי.

גויאבות גדלות במדינות עם אקלים חם, ויש סוגים רבים ברחבי העולם, עם קליפה ירוקה או צהובה ובשר בצבע ורוד או צהבהב-קרמי. הן ריחניות להפליא, עם טעם מתוק שקשה לתאר, למרות שרוב האנשים משווים אותו לשילוב בין תות לאגס. כשהן בשלות, הבשר קרמי, קצת גרגרי, וטרופי במאה אחוז. ברגע שתדעו מה לחפש כשקונים גויאבה, תמצאו שיש לה הרבה שימושים. אפשר לשלב אותה בסלט פירות, לטחון בבלנדר לשייק, בהכנת גלידה או כתוספת פירותית למרגריטה שלכם.

קיווי

ולבסוף, לא פחות חשוב, הקיווי מסיים את הרשימה עם עוד יותר סיבים מאשר תפוחים. כוס של קיווי פרוס - כ־2 וחצי פרוסות קיווי או 180 גרם - כוללת 5.4 גרם סיבים לעומת 4.5 גרם בתפוחים. הזרעים והקליפה אכילים ותורמים לתכולת הסיבים, אבל אם לא אוהבים את התחושה הפרוותית של הקליפה, אפשר כמובן להסיר אותה. עובדה מעניינת: קליפת הקיווי הזהוב או הצהוב רכה יותר משל הקיווי הירוק, מה שרבים לפעמים מעדיפים.

הקיווי גם עשיר באשלגן, נחושת, ויטמין K, חומצה פולית וויטמין E, ומכיל יותר ויטמין C מתפוז - 3.5 אונקיות של קיווי יספקו לכם יותר מ-80% מהצורך היומי שלכם. הקיווי הוא תוספת מתוקה לסלט פירות או לסורבה מרענן, ומכיל תרכובות שעוזרות לרכך בשר כאשר משתמשים בו במרינדה.