בזמן מלחמה: כללית הקימה בית חולים ממוגן חדש בראשון לציון

כשבוע אחרי תחילת המלחמה מול איראן, "כללית" הקימה בית חולים ממוגן חדש בראשון לציון בשם "מגן הארי". בית החולים הינו פרי של מבצע בזק, אשר הושלם תוך ימים ספורים על רקע ירי הטילים והמחסור במיגון במוסדות אשפוז בישראל - עבור חולים שאינם יכולים להגיע למרחבים ממוגנים בזמן אזעקה.

בית החולים יקלוט כבר היום (ראשון) מטופלים להמשך טיפול מבתי החולים השיקומיים והגריאטריים.

לצד המטופלים יעברו גם צוותים רפואיים וסיעודיים אשר מטפלים בהם, כדי לאפשר רצף טיפולי מלא ולהעניק למטופלים תחושת ביטחון, מוגנות ומעטפת מקצועית מוכרת גם לאחר המעבר. המבצע המורכב ורחב ההיקף כולל מערך לוגיסטי שלם: עשרות אמבולנסים יעבירו מטופלים מורכבים וקשישים מערים שונות ברחבי הארץ, גם בזמן אזעקות וירי טילים.

מנכ"ל כללית, ד"ר איתן וירטהיים, שהורה על המבצע: "ההחלטה על הקמת בית חולים ׳מגן הארי׳ היא צו השעה ומהווה נידבך נוסף מהפעולות הרבות שנקטנו בכללית על מנת לספק את המיגון המיטבי למטופלינו. מתחילת מבצע שאגת הארי ביצענו פעולות רידוד ומיגון בבתי החולים שיצרו מעל ל-90 אחוז מיגון מיטבי ב-14 בתי החולים".

"רבים מהמטופלים במוסדות השיקום והגריאטריה מרותקים למיטה או מתקשים להתנייד, ולכן נזקקים לסיוע מלא של צוות רפואי כדי להגיע למרחבים מוגנים. זו שליחות להבטיח סביבה בטוחה ומוגנת למטופלים המורכבים ולצוותים הרפואיים שמטפלים בהם סביב השעון. חברה נבחנת ביכולתה להגן דווקא על מי שאינם יכולים להגן על עצמם - קשישים וחולים מורכבים שזקוקים לנו יותר מכולם".

"מדינת ישראל ומערכת הבריאות ניצבות בימים אלה בפני אתגרים שלא היו כדוגמתם. בתוך המציאות הזו לקחנו על עצמנו משימת שליחות של הקמת בית חולים בראשון לציון. מבצע מורכב שמחייב תכנון מדויק, התאמת תשתיות, ציוד וטכנולוגיה ובעיקר שיתוף פעולה יוצא דופן של צוותים רבים בכללית. המחויבות שלנו למטופלים ולרצף הטיפול מובילה אותנו גם ברגעים המורכבים ביותר".

מבנה שהוסב לבית חולים בתוך ימים

אתמול חתמה כללית על הסכם עם משפחת חממי, בעלי המבנה בראשון לציון שתוכנן להפעיל במקום דיור מוגן. המבנה מחולק לשני מתחמים: דיור מוגן ומרכז לאשפוז גריאטרי. כמחצית המבנה הוקצתה לטובת כללית, להפעלת בית חולים לאשפוז שיקומי וגריאטרי במבנה ממוגן בן שבע קומות.

במקביל לשיחות ולמגעים החל מבצע לוגיסטי קדחתני של איכלוס והתאמת המבנה למרכז רפואי שיקומי וגריאטרי מלא. בתוך זמן קצר הותאמו חדרי אשפוז, הותקנו מערכות מחשוב רפואיות, הוקם מערך תרופות ותשתיות טיפול, והמבנה הוסב למרכז רפואי פעיל המסוגל לקלוט מטופלים רבים בתנאים ממוגנים.

המתחם ינוהל באמצעות צוותים משלושת המרכזים הרפואיים, כ-250 אנשי צוות: רופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, עובדים סוציאליים, לצד צוותי מנהל, משק ומחשוב. ד"ר טטאינה ונדר מנהלת המרכז הרפואי בית רבקה ומומחית בנוירולוגיה ורפואה פיזיקלית ושיקומית, תנהל את בית החולים מגן הארי.

העלות הישירה של המבצע נאמדת בשלב הראשון בכ-4 מיליון שקלים, השקעה שנועדה להבטיח שמאות מאושפזים מורכבים יקבלו את המיגון המיטבי, עד שיוכלו לשוב למוסדותיהם בתום המלחמה.