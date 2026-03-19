הפעולה הפשוטה בבוקר שמסכנת אנשים עם לחץ דם גבוה

עבור כמעט מחצית מהמבוגרים הסובלים מיתר לחץ דם, רגעי היקיצה הם הקריטיים ביותר ביממה. ד"ר מנהל קינו, קרדיולוג בכיר במרכז הרפואי של אוניברסיטת "ראש" (Rush) בשיקגו הזהיר בכתבה נרחבת במגזין Parade כי הטעות הנפוצה ביותר היא "קפיצה" מיידית מהמיטה לעמידה.

פעולה זו, בשילוב עם תרופות נפוצות להורדת לחץ דם עלולה לשבש את החזר הדם ללב ולגרום לירידה זמנית וחדה בלחץ הדם. תופעה זו, המכונה "תת-לחץ דם תנוחתי", מתבטאת בתחושת שחור בעיניים או סחרחורת רגעית בעת מעבר לישיבה או עמידה.

מעבר לסכנת הנפילה, הקרדיולוגים מצביעים על כך שבשעות הבוקר לחץ הדם עולה באופן טבעי וחד בשל השעון הביולוגי והתעוררות המערכות ההורמונליות. שילוב זה יוצר עומס קרדיווסקולרי משמעותי, המגביר את הסיכון לאירועי לב או הפרעות קצב אצל מי שסובל מיתר לחץ דם שאינו מאוזן כראוי.

כדי לשמור על יציבות לחץ הדם ולמנוע עומס על הלב, ממליצים המומחים ב-Parade על סדר הפעולות הבא: במקום לקום בבת אחת, שבו על קצה המיטה למשך דקה או שתיים. אפשרו לגוף להסתגל לשינוי התנוחה ולדם לזרום חזרה ללב בצורה תקינה לפני הצעד הראשון.

הימנעו מפעילות גופנית עצימה (כמו ריצה מהירה, הרמת משקולות כבדים או אימוני אינטרוולים) מיד לאחר היקיצה. המתינו לפחות 30 עד 60 דקות.

התחילו את הבוקר בשתיית מים ונטילת התרופות שנקבעו לכם על ידי רופא המשפחה או הקרדיולוג.

מומלץ להתחיל את היום במתיחות עדינות או בהליכה איטית, ולשמור את האימונים המאמצים לשעות מאוחרות יותר ביום, כשלחץ הדם יציב יותר.

לחץ דם תקין למבוגר עומד בדרך כלל על 120/80. שלב 1 של יתר לחץ דם (Hypertension) מוגדר בערכים של 130-139 (המספר העליון, הסיסטולי) או 80-89 (המספר התחתון, הדיאסטולי). שלב 2 מוגדר בערכים הגבוהים מ-140/90. ד"ר טאריקשה סייד ציינה כי יתר לחץ דם מכונה "הרוצח השקט" כיוון שלרוב אינו מלווה בתסמינים, ולכן קריטי להקפיד על הכללים הללו גם אם מרגישים "בסדר" לחלוטין.