מחקרים קובעים: היתרונות המפתיעים של ריקודים סלוניים - בגיל השלישי

כיצד ניתן לשמור על גוף חזק, מוח חד וחיים מלאי שמחה גם בגיל השלישי? רשת 'עד 120' הופכת את עקרונות הלונג’ביטי פעילות גופנית, תזונה נכונה, חדות מחשבתית וחוסן חברתי לתוכנית יישומית שמחברת בין תנועה, מוזיקה וחיבור אנושי, בהובלת הרקדן חיים פרשטיין, אלוף ישראל בריקודים סלוניים.

אז איך שומרים על חדות, חוסן ושמחה גם בגיל השלישי? בשנים האחרונות נכנס המושג "לונג’ביטי" (Longevity) לשיח המדעי והחברתי. הכוונה היא לא רק להאריך את תוחלת החיים, אלא לשמר איכות חיים גבוהה: אנרגיה, חדות מחשבתית וחוסן חברתי. ארבעה עוגנים מרכזיים מחזיקים את המשוואה הזו: פעילות גופנית סדירה, תזונה נכונה, שמירה על חדות קוגניטיבית וקשרים חברתיים פעילים.

הריקוד: תרופה טבעית מבוססת מדע

הריקוד הוא דוגמה בולטת לפעילות שמחברת את כולם יחד. הוא מזיז את השרירים, משפר שיווי משקל ומפעיל את המוח בתיאום מורכב של צעדים, ובמקביל יוצר חוויה חברתית שמפחיתה בדידות ומעלה את מצב הרוח. מחקרים עדכניים מתייחסים אליו כאל "תרופה טבעית" שמגלמת את עקרונות הלונג’ביטי הלכה למעשה.

במחקר רחב שפורסם ב Frontiers in Psychology נמצא כי תרגול ריקוד קבוע שיפר את הקשב בגיל השלישי, לצד שיפור בזיכרון ובגמישות מחשבתית. מחקר נוסף ב-Frontiers in Aging Neuroscience (2022) הראה כי ריקוד אירובי במשך שלושה חודשים הוביל לשינויים חיוביים בהיפוקמפוס אזור מוחי חיוני ללמידה ולזיכרון. התוצאות מחזקות את מה שחובבי הריקוד חשים מזמן: זו לא רק חוויה מהנה, אלא כלי טיפולי מבוסס מדע.

את ההבנה הזו לקחו צעד קדימה ברשת הדיור המוגן 'עד 120', שהייתה הראשונה בישראל להפוך את רעיון הלונג’ביטי למסגרת יישומית. בעד 120 תל אביב, בלב שכונת רמת החייל, הוקם מרכז ייחודי שמחבר בין תנועה, תזונה, חדות מחשבתית וחיים חברתיים. לצד סטודיו לאימון קוגניטיבי, סטודיו פילאטיס מכשירים, מתחם ספורט וספא, סטודיו למוסיקה ותזונה מותאמת אישית, בולט במיוחד הסטודיו לריקודים סלוניים לא רק שיעורי ריקוד, אלא מרחב של תנועה, מוזיקה וחיבור אנושי.

"כל כוריאוגרפיה שאנחנו בונים מותאמת במיוחד ללימודי ריקודים לגיל השלישי"

כדי להוביל את המיזם, בחרה הרשת בשותף טבעי חיים פרשטיין, רקדן וכוריאוגרף ישראלי, אלוף ישראל בריקודים סלוניים וכוכב "רוקדים עם כוכבים". פרשטיין מביא ניסיון בינלאומי, כריזמה ותשוקה עזה לריקוד. לדבריו: "אצלי, הריקוד בגיל השלישי הוא לא רק צעד נכון או תנועה מדויקת, הוא דרך חיים. פעמיים בשבוע, ב'עד 120' תל אביב, אנו משלבים את הקסם של הריקודים הלטיניים והסלוניים: טנגו, ואלס, סמבה, צ’ה צ’ה צ’ה וכל השאר. כל כוריאוגרפיה שאנחנו בונים מותאמת במיוחד ללימודי ריקודים לגיל השלישי. היא מחזקת את הזיכרון, משכללת את המוטוריקה ובעיקר מזינה את הנשמה".

מעבר לטכניקה, פרשטיין מדגיש את חוויית החיים שהריקוד מייצר: "זה הרבה מעבר ללימוד ריקוד. זו חוויה של תנועה שמחברת בין הגוף והמוזיקה, שחרור אנדורפינים שמכניסים שמחה אמיתית ליום, ובעיקר הזדמנות להחזיר את האנרגיה והחיוניות. במסיבות שלנו בעד 120 תל אביב הרחבה מתמלאת באנשים שמגלים מחדש את רוח הצעירות. ולא מדובר רק בהנאה: מחקרים מוכיחים שריקודים סלוניים משמשים ממש כתרופה, אפילו במצבים כמו פרקינסון, בזכות העבודה העמוקה על הקשר בין המוח לגוף".

לדבריו, הריקוד הוא גם גשר חברתי: "כשאנשים מגיעים לשיעורים או למסיבות, הם לא רק רוקדים. הם נפגשים, צוחקים, יוצרים חברויות חדשות. האווירה על הרחבה ממלאת באנרגיה טובה, כל אחד מרגיש שייך, והחיוך לא יורד מהפנים. בסוף, זה לא רק ריקוד; זו קהילה חמה שמחזירה את הכיף והחיות לחיים".

מחקרים מוכיחים: ריקוד בגיל השלישי משפר את הזיכרון, מצב הרוח והקשרים החברתיים

המחקרים תומכים גם בכך: מחקר שפורסם ב Public Health (2025) הראה כי ריקוד קבוצתי הפחית תחושת בדידות ושיפר את תפיסת הגיל החיובית. מחקר נוסף, של P. Hansen, מצא כי בני גיל שלישי שהשתתפו בתוכניות ריקוד דיווחו על תחושת שייכות מוגברת ועל נכונות לצאת מהבית ולהיפגש עם אנשים חדשים.

השורה התחתונה ברורה: השילוב בין תפיסת הלונג’ביטי של 'עד 120' לבין ההובלה הכריזמטית של פרשטיין וצוותו יוצר מודל ייחודי. עבור בני הגיל השלישי, זהו לא עוד חוג; אלא מרחב שבו אפשר לשמור על גוף חזק, מוח חד ומעגל חברתי תוסס. ובעיקר: להיזכר שבכל צעד וריקוד, לקצב הלב באמת אין גיל.