הנזק העצום שנגרם לכלכלה כתוצאה ממחלת ריאות כרונית

ועדת הבריאות בכנסת דנה היום (שלישי) על תת-האבחון של נפחת ריאות (COPD) בישראל והשלכותיה הבריאותיות והכלכליות. מחקר כלכלי מקיף שנערך בנושא מצביע על היקף מדאיג של מחלת ה-COPD בישראל ועל נטל כבד על מערכת הבריאות והמשק.

על פי נתוני המחקר של "אסותא", העלות השנתית של הטיפול במחלה נאמדת בכ־1.5 מיליארד ש"ח, והיא גורמת לכ־3,000 מקרי תמותה מדי שנה.

COPD היא מחלת ריאות חסימתית כרונית פרוגרסיבית, המאופיינת בקוצר נשימה, שיעול כרוני והחמרה בתפקוד הריאתי. גורמי הסיכון למחלה הם עישון, זיהום אוויר והזדקנות. מהמחקר עולה כי אבחון מוקדם, מעקב רציף ושמירה על איזון טיפולי מפחיתים התלקחויות ואשפוזים, חוסכים משאבים ציבוריים ומונעים סבל אנושי רב.

בישראל ישנם כיום כ-160 אלף חולים מאובחנים, כאשר ההערכה היא כי ישנם עוד כ-500 אלף חולים בפועל בשל תת־אבחון נרחב, ורק כשליש מהחולים הפוטנציאליים בקרב מעשנים בני 75-45 מאובחנים.

העלות של הטיפול במחלה אינה מסתכמת רק בעלויות האשפוז, המוערכות בכ-567 מיליון שקלים בשנה. הפגיעה בפרודוקטיביות של הלוקים במחלה הנמצאים בטווח גילאי העבודה מביאה להפסדים של כ-212 מיליון שקלים למשק, ואליהם מתווספים גם אובדן ימי העבודה שנגרמים בשל הטיפול בהתפרצויות המחלה, והם מוערכים בכ-195 מיליון שקלים בשנה. כמו כן, החולים הזכאים לקצבת נכות בעקבות המחלה עולים למדינה כ-151 מיליון שקלים בשנה.

על פי מדד הבריאות של מכבי שפורסם בסוף 2025, כ-30% מהמעשנים בישראל הגבירו את צריכת העישון שלהם בשנה האחרונה, ו-11% מהמעשנים לשעבר חזרו לעשן, מה שעלול לגרום לעלייה בשיעורי מחלת ה-COPD בישראל. על פי ד"ר אמיר בר ישי, רופא ריאות באיכילוב ויו"ר עמותת דרכי נשימה, חיסונים, מניעת עישון, קבלת חמצן ושיקום ריאתי יכולים לצמצם בחדות את התלקחות המחלה והידרדרותה.