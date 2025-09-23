טראמפ: "נמצאה התשובה למחלת האוטיזם – אי-שימוש בטיילנול"

מומלצים -

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, טען הלילה (שלישי) כי נמצאה "התשובה למחלת האוטיזם". לדבריו, נטילת טיילנול - משכך כאבים מקבוצת הפרצטמול (אקמול) - במהלך היריון היא הגורם למחלה. "ה־FDA יודיע לרופאים שהשימוש בטיילנול בהיריון יכול להיות קשור לסיכון מוגבר מאוד לאוטיזם. ליטול טיילנול זה לא טוב", אמר טראמפ לצד שר הבריאות רוברט פ. קנדי ג'וניור.

הנשיא חזר שוב ושוב על אזהרותיו ואמר לנשים בהיריון "לא לקחת טיילנול, להילחם בטירוף לא לקחת אותו". לדבריו, יש להימנע משימוש במשכך הכאבים אלא במקרים חריגים בלבד, כמו חום גבוה ומסוכן.

הצהרותיו של טראמפ עוררו תגובות חריפות, ונזכרו בדבריו מתקופת מגפת הקורונה, אז עודד טיפולים לא מוכחים. ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי התדרוך בבית הלבן כלל עצות רפואיות שלעיתים חסרות בסיס, שעוררו ביקורת בקרב מומחים.

בקהילה המדעית נחקר זה שנים קשר פוטנציאלי בין אצטמינופן לאוטיזם, אך תוצאות המחקרים אינן חד־משמעיות. ארגונים רפואיים מרכזיים מיהרו להגן על השימוש בתרופה, והדגישו כי מדובר בטיפול בטוח להורדת חום אצל נשים בהיריון - כל עוד לא נעשה בו שימוש ממושך.