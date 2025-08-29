תאונה במצנח ממונע: בן 16 נפצע קל מנפילה מגובה 40 מטרים

מומלצים -

יהושי לובטון, נער בן 16 מראש העין, נפצע הבוקר (שישי) באופן קל כתוצאה מנפילה איטית במצנח ממונע מגובה של 40 מטרים.

המקרה אירע סמוך לקיבוץ כפר מנחם, ויהושי פונה למרכז הרפואי קפלן. עם הגעתו לחדר המיון הועבר להמשך טיפול רפואי מקיף, ולאחר מכן סדרת בדיקות. ד״ר אלון בר, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי קפלן סיפר: ״לאחר הערכה ראשונית בחדר הלם הועבר הנער לבדיקות הדמיה מתקדמות ונמצא כי הוא סובל מפגיעות בעיקר באזור החזה. בשלב זה מצבו מוגדר בינוני יציב, והוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ ילדים להשגחה צמודה, בשל אופי הפציעות״.

עוד אמר: ״יש לזכור כי מצנחים ממונעים וכלים דומים עלולים, במקרה של תאונה, לגרום למעורבות מורכבת של איברים רבים בגוף שאינם מוגנים. אנו ממליצים להימנע מפעילויות העלולות לסכן חיים, ולהקפיד להשתמש בכל אמצעי ההגנה הקיימים״.