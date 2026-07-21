אבי הפריות המבחנה בישראל: הלך לעולמו פרופסור שלמה משיח

אבי תינוקות המבחנה בישראל: פרופסור שלמה משיח, ששימש במשך עשרות שנים מנהל מחלקת נשים בבית החולים שיבא, ואחד הרופאים הראשונים שעסקו בהפרייה חוץ גופית בישראל, הלך היום (שלישי) לעולמו בגיל 89. בנוסף, היה מייסד ומנהל היחידה להפריה חוץ-גופית בבית החולים אסותא.

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פרופסור משיח, שהיה פרופסור מן המניין לגינקולוגיה וממייסדי הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, השתתף גם בפיתוח טכנולוגיות לפרוסקופיה בגינקולגיה, היה שותף לפרסומם של כ-500 מאמרים מחקריים בכתבי עת מקצועיים, וקיבל עם צוותו פרסים בין-לאומיים שונים.

הוא נחשב לאבי ההפריה החוץ-גופית (הפריית מבחנה) בישראל, שסלל את הדרך לנשים רבות בישראל הסובלות מעקרות, להרות ולהביא ילדים לעולם.

בשנת 1981 הקים, יחד עם פרופסור יהושע דור, את יחידת ההפריה הראשונה בישראל בבית החולים שיבא, לפי הטכנולוגיה של הפריה חוץ-גופית, שפותחה על ידי חתן פרס נובל פרופ' רוברט אדוארדס הבריטי, שממנו הם למדו את הטכנולוגיה.

לאחר קבלת הרישיון, החלו בניסיון להשיג את ההיריון החוץ גופי הראשון, במקביל לניסיון דומה של בית החולים הדסה. הניסיון הצליח כשנה לאחר מכן, ובסופו נולדה ילדת המבחנה הראשונה בישראל, והחמישית בעולם, העיתונאית רומי נוימרק. כשנה לאחר מכן, נולד גם ילד זכר ראשון.

בשנת 2002 פרש משיבא, והתמנה לעמוד בראש היחידה להפריה חוץ-גופית בבית-החולים "אסותא". היה ממייסדי הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב ומוותיקי המורים למיילדות וגינקולוגיה. היה ראש האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה במשך שמונה שנים, ויושב ראש האגודה הישראלית לחקר הפוריות. שימש פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב ומופקד הקתדרה לחקר מומים מולדים, ולאחר פרישתו לגמלאות הפך לפרופסור אמריטוס.

באסותא ספדו לו: "מרכינים ראש עם פטירתו של פרופ' שלמה משיח. אסותא משתתפת בצערה הכבד של משפחת משיח על פטירתו של פרופ' שלמה משיח. פרופ' משיח הקים את מערך ההפריה החוץ גופית (IVF) באסותא, האחראי כיום לכמחצית מטיפולי הפוריות בישראל. עשייתו המקצועית ותרומתו רבת השנים לאסותא ולתחום רפואת הפריון בישראל ימשיכו ללוות את הצוותים הרפואיים ואת המטופלות והמטופלים עוד שנים רבות. אסותא שולחת את תנחומיה העמוקים לבני משפחתו, לעמיתיו, לתלמידיו ולכל מוקירי זכרו".

פרופסור שלי מזעקי טובי, מנהל בית החולים לנשים ויולדות בשיבא ספד לו: "בצער רב ובכאב גדול אני נאלץ להודיע על פטירתו של פרופ׳ שלמה משיח, מנהלו האגדי של בית חולים לנשים ויולדות. תקצר היריעה מלתאר את השפע העצום של השגיו של פרופ׳ שלמה משיח. ברוח חזונו, ועוז אישיותו הוא כונן במי ידיו את ה DNA של אגף נשים ויולדות, הפך אותו ממרכז עירוני, למוסד מוביל ברמה הלאומית והבינלאומית".

"דורות על גבי דורות של רופאות ורופאים יצקו מים על ידיו ותפשו עמדות מנהיגות בשיבא ומחוצה לה והפיצו את משנתו בכל רחבי המדינה. פרופ שלמה משיח היה ראש וראשון לדור הנפילים של הדיסציפלינה שלנו, ורבבות מטופלות להן סייע, וריבוא רבבות של מטופלות שטופלו על ידי מאות תלמידיו הן עדות חיה למורשת שלו".

"בשמי ובשם הצוות כולו אני שולח את תנחומיי לרועי, גיא ומשפחת משיח היקרה כולה, שההיסטוריה שלה, שזורה וכתובה באותיות של זהב בדברי הימים של אגף נשים".