מכת החצבת: תינוק רביעי נפטר מהמחלה תוך שבוע בלבד

מקרה רביעי של מוות של פעוט לא מחוסן מחצבת דווח היום (ראשון), זאת תוך שבוע בלבד. רק בשבוע שעבר, אירעו שלושה מקרים של תינוקים שמתו מחצבת לאחר שלא חוסנו.

במשרד הבריאות התייחסו לנושא: "כל מקרי המוות מתחת לגיל שנתיים וחצי, שלושה מהם נפטרו השבוע. חצבת היא מחלה ויראלית מדבקת מאוד, מסכנת חיים - עם הופעת תסמינים חשוב ליידע צוותים רפואיים כדי לאפשר טיפול במידה שמופיעים סיבוכים. חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח".

המלצות לגבי חיסון - מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית). במקומות עם התפרצות: הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי ו⁠המלצה לחיסון נוסף לתינוקות בגילאי 6-11 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

נכון להיום מאושפזים 21 חולי חצבת, רובם ילדים עד גיל 6 שלא התחסנו נגד חצבת. מתוכם 6 ילדים מאושפזים בטיפול נמרץ. איזורים המוגדרים בהתפרצות נכון לעכשיו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת ואשדוד.

במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.