קטפו צמח בר, הכינו ממנו מרק - וחטפו הרעלה: שניים אושפזו בטיפול נמרץ

שני פועלים זרים מתאילנד, בשנות ה-40 לחייהם, אושפזו ביום שבת האחרון במחלקה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי רמב"ם, כשהם סובלים מהרעלה חריפה של צמח טבק השיח. השניים, שככל הנראה קטפו את הצמח באזור מגוריהם באחד מישובי חוף הכרמל, הכינו ממנו מרק ושעות ספורות לאחר אכילתו, החלו לסבול מסימפטומים המעידים על הרעלה. מצבו של אחד מהם מוגדר קשה והוא מורדם ומונשם, לאחר שפיתח מצוקה נשימתית. במצבו של השני חל שיפור והוא הועבר למחלקת אשפוז פנימית להמשך השגחה.

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"השניים הגיעו עם הצמח אל בית החולים", מספרת אסנת אספיס, אחות אחראית במחלקת טיפול נמרץ כללי ברמב"ם, "מעולם לא נתקלנו במקרה הרעלה כזה, והעובדה שהם הגיעו יחד עם הצמח, בהחלט עזרה לזרז את האבחנה והטיפול שניתן לשניים".

במרכז הארצי למידע בהרעלות שברמב"ם מציינים כי טבק השיח (Nicotiana glauca) הוא מין הטבק היחיד הגדל בטבע בישראל. "הצמח נפוץ כמעט בכל אזורי הארץ. גדל לרוב בשטחים כגון שדות פתוחים, במגרשים ריקים בעיר ובאתרי-בניה, ובקרבת מצבורי אשפה", מסבירה ד"ר יעל לוריא, מנהלת המרכז.

לדבריה, החומר הרעיל בצמח הוא בעיקר Anabasine, ומנגנון פעולתו דומה לניקוטין. בליעת חלקי הצמח עלולה לגרום לגירוי מערכת העיכול כולל בחילה והקאות, וכן להזעה, הפרשת רוק מרובה, סחרחורת, כאב ראש, רעד, שינויים בלחץ הדם ובקצב הלב, ופגיעה במערכת העצבים המרכזית עד כדי פרכוס ואיבוד הכרה.

"חומרת ההרעלה תלויה בכמות הנבלעת, ותוארו הרעלות קשות ואף מקרים נדירים של תמותה", אומרת ד"ר לוריא, ומוסיפה כי אין אנטידוט ספציפי לחומר, והטיפול כולל תמיכה במערכות הגוף החיוניות עד לפינוי החומר מהגוף.

למרות שמדובר במקרה הרעלה נדיר, בעבר הגיעו אנשים נוספים לטיפול רפואי לאחר שצרכו את הצמח. "מגע אקראי עם הצמח הזה אינו גורם להרעלה, אבל חשוב להזהיר את הציבור שלא לקטוף ולא להכין תה או תבשיל מצמחים שלא זוהו באופן אחראי וזהיר על ידי מומחים לנושא", מבהירה ד"ר לוריא, "בכל מקרה של הרעלה חשוב להביא את הגורם החשוד למיון. במקרה זה הצמח הובא למיון על ידי הנפגעים וזוהה על ידי קבוצת הבוטנאים המומחים המייעצים בהתנדבות למרכז הארצי למידע בהרעלות".