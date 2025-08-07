משרד הבריאות: התגלה נגיף פוליו בירושלים ובאזור המרכז

מומלצים -

עדויות לנגיף הפוליו (שיתוק ילדים) התגלו בדגימות סביבתיות שנערכו במחוז ירושלים ובאיזור המרכז, כך עדכן היום (חמישי) משרד הבריאות. הבדיקות נערכו בשפכים במספר אתרים בבני ברק, רמלה לוד והשפד"ן. ממצאים אלה מעידים על העברה של נגיף פוליו בקרב האוכלוסייה גם באיזורים אלו.

במטרה להגן על הציבור מפני פוליו, לרבות מפני השיתוק הנגרם בידי הנגיף, משרד הבריאות קורא למי שאינו מחוסן נגד פוליו להשלים את החיסון בדחיפות. יוזכר כי הנגיף גרם בדצמבר 2024 לשיתוק אצל בחור בן 17.

את החיסונים ניתן לקבל במרכזי טיפת החלב הפרוסים ברחבי הארץ, ובשירותי בריאות התלמיד. ככל שהסטטוס החיסוני של הילד אינו ידוע, ניתן לבדוק באתר האישי הממשלתי, דרך פנקס החיסונים הדיגיטלי.

בהנחייה שהעביר היום משרד הבריאות לרופאי המחוזות והנפות, למנהלים הרפואיים של קופות החולים ולמנהלי בתי חולים כלליים נקבע כי ההתמודדות הנוכחית מתבססת על עקרונות הפעולה הכלליים הבאים: השלמת חיסונים וסגירת פערים; הידוק הניטור הקליני תוך ביצוע ניטור קפדני לזיהוי מוקדם של מקרים חשודים בשיתוק רפה חד, ודיווח מידי ללשכת הבריאות על כל מקרה חשוד; המשך ניטור סביבתי מוגבר בהתאם לתוכנית הדיגום שנקבעה.