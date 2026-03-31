חודש למלחמה עם איראן: כללית חשפה היום (שלישי) נתונים המציגים שינוי בהרגלי צריכת שירותי הבריאות, בהם ירידה בהגעה למרפאות ולבתי החולים, בביצוע בדיקות וברכישת תרופות - לצד עלייה בפניות הנוגעות לתסמיני מתח.

לפי הנתונים, ישנה ירידה של כ-26% בפניות למיון, כשיש ירידה של 30% בהגעה למיון ילדים, 9% למיון נשים ויולדות ו-17% לבריאות הנפש. בנוסף, נרשמה ירידה של 20% בפונים למיון בעקבות תאונות דרכים וחבלות, ו-30% בשל כאבים בחזה והפרעות קצב.

כללית ציינה כי הנתונים משקפים את המציאות בתקופה זו - מציאות ביטחונית מורכבת הכוללת מגבלות תנועה והתגוננות, לצד התאמות בפעילות שירותי הבריאות בישראל ומתן שירותים במתכונת מצומצמת או מותאמת.

במסגרת רפואת משפחה בשירותי האונליין, ישנם עליות רבות עם 20% בפניות הנוגעות לכאבי גב, 26% בדלקות גרון, 15% דלקות בדרכי השתן ו-120% עליה בפניות למוקדי תמיכה נפשית. במסגרת רפואת ילדים אונליין - נרשמה עלייה של 40% בפניות הנוגעות לתפרחת חיתולים, לצד ירידה של 40% בדלקות עיניים.

פרופסור דורון נצר, ראש אגף רפואה בחטיבת קהילה בכללית אמר כי "הנתונים מראים שינוי בדפוסי צריכת שירותי בריאות - חלקם נובע מהמציאות הביטחונית ומהתנאים בהם פועל הציבור בתקופה זו. אנחנו רואים ציבור אשר מתמודד באחריות עם מציאות מורכבת. לצד זאת, חשוב להדגיש כי מערכת הבריאות של כללית ממשיכים לפעול, זמינים ופרוסים ברחבי הארץ תוך התאמות ובהתאם להנחיות פיקוד העורף".