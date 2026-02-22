מחקר ישראלי מוכיח: הנזק הבלתי הפיך שחומרי החלקה עלולים לגרום

הן נכנסו למספרה כדי להתחדש במראה חלק - ויצאו ממנה היישר למחלקת טיפול נמרץ. מחקר ישראלי פורץ דרך מוכיח כעת את מה שרבים חששו ממנו: הנזק הבלתי הפיך שחומרי החלקות השיער עלולים לגרום. הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", כתבת הבריאות סיוון אלקלק-מונייר נפגשה עם כמה מהבנות ששילמו על כך בבריאותן.

א', בשנות ה-20 לחייה מירושלים, עברה החלקת שיער לפני כחודש וחצי אצל ספרית שחברותיה המליצו עליה במשך שנים. כשעה לאחר שסיימה את ההחלקה, היא כבר החלה להרגיש צריבות, כוויות בקרקפת וקושי בנשימה. היא הובהלה מיד לבית החולים כשהיא עם אי ספקית כליות ואושפזה במשך ארבעה ימים.

גם ס', המתגוררת בצפון, רצתה גם היא להחליק את השיער - אך לא ידעה שההחלקה תסתיים באשפוז והיא תהיה בסכנת חיים.

בשנה האחרונה כ-50 נשים הובהלו לבתי החולים עקב אי ספיקת כליות חמורה בעקבות החלקות השיער, לאחר שטופלו אצל מעצבי שיער שמחזיקים חומרים בלתי מאושרים ע"י משרד הבריאות, ומכילים חומרים מסוכנים כמו למשל חומצה גליאקסולית.

לאחרונה נעשה מחקר רחב בבית החולים שערי צדק בירושלים, שבחן במשך שלוש שנים 26 נשים שאושפזו בעקבות אי ספקית כליות לאחר החלקה. תוצאותיו הצביעו לראשונה בעולם על הקשר שבין אי ספיקת כליות בנשים לבין החלקות שיער שמכילות חומצה גליאוקסילית. על בסיסו החליט משרד הבריאות לשלול רישיונות מעשרות תמרוקים המכילים חומצה גליאוקסילית. אזהרות לציבור פורסמו גם בשוויץ וצרפת.

למרות שהמודעות לנושא עלתה, בישראל כמו בישראל יש עדיין מקומות שמשתמשים בחומרים ללא אישור ועם אותה חומצה מסוכנת, לכן על הלקוחה שעוברת החלקה לוודא ולדרוש להסתכל על התמרוקים טרם תחילת הטיפול.

נשים כמו ס' וא' עדיין בהליך שיקום לשיער מאז ההחלקה שעברו, והן לא היחידות. כל אישה ונערה שמחליקה את שיערה חשופה לסכנות, כשהאכיפה בישראל לא מקיפה והחומרים הללו עדיין קלים לרכישה.