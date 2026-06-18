בשורה בתחום זריקות ההרזיה? תרופה חדשה בשם "אפיטגרומאב" (Apitegromab) עשויה לסייע לאנשים הנעזרים בזריקות הרזיה להימנע מאובדן מסת שריר מהישבן, תופעה הידועה בשם הפופולרי "ישבן אוזמפיק", כך עולה ממחקר שפורסם החודש (יוני) בכתב העת הרפואי Nature Medicine. "אם התרופה תוכיח את עצמה בניסויים נוספים, היא עשויה להוות תוספת חשובה לארגז הכלים שלנו", אמר ד"ר רז הגואל, מנהל המרכז לטיפול בהשמנה.

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"ישבן אוזמפיק"

כשליש מהמשקל שהגוף מאבד במסגרת טיפול בתרופות ההרזיה החדשות כגון ויגובי (Wegovy) ומונג'רו (Mounjaro) עלול להגיע ממסת השריר, ולא רק מרקמות שומן. אנשים המשתמשים בתרופות ההרזיה ממשפחת GLP1 כמו אוזמפיק, ויגובי ומונג'רו עלולים לחוות ירידה משמעותית בשומן, בשריר ובנפח הרקמות, כאשר המשקל יורד במהירות.

ההערכה היא שהתופעה נובעת בעיקר מהירידה המהירה במשקל, ולא מהתרופה עצמה. זריקות ההרזיה מפחיתות את התיאבון וגורמות לתחושת שובע ממושכת יותר, ולכן אנשים אוכלים פחות ומאבדים משקל. הבשורה הרעה היא שבניגוד לשומן, מסת שריר קשה יותר להחזיר במהירות לאחר שאבדה.

אף על פי ש"ישבן אוזמפיק" אינו מונח רפואי רשמי, חלק מהמשתמשים מתלוננים על שינויים במבנה הגוף, כולל מראה של ישבן מרוקן או נפול, תופעה שזכתה לכינוי זה. מנתחים פלסטיים בארצות הברית מדווחים על "עלייה ניכרת" במספר הפניות והייעוציים בנושא.

כבר כיום מומלץ למטופלים בתרופות ההרזיה להקפיד על תזונה בריאה ועל פעילות גופנית, כולל אימוני כוח, כדי לשמור על מסת השריר.

מהי הבשורה שהתרופה החדשה מביאה איתה?

במחקר חדש שכלל 102 מבוגרים - רובם נשים - נמצא כי משתתפים שקיבלו את התרופה "אפיטגרומאב" לצד תרופת ההרזיה שלהם הצליחו לשמור על יותר מסת שריר, ובמקביל המשיכו לאבד שומן, כפי שנראה בבדיקות הדמיית גוף. עם זאת, המומחים מדגישים כי יש צורך במחקרים נוספים לפני שניתן יהיה להמליץ על הטיפול באופן שגרתי.

נכון לעכשיו, אפיטגרומאב (Apitegromab) זמינה רק במסגרת ניסויים קליניים וניתנת בעירוי תוך-ורידי. החברה המפתחת את התרופה, בוחנת אפשרות לפתח גרסה להזרקה עצמית באמצעות עט הזרקה, בדומה לשאר תרופות ההרזיה. אפיטגרומאב פועלת באמצעות חסימת חלבון המעורב בתהליך פירוק השריר. בנוסף, היא נבדקת כטיפול במחלות נוספות הפוגעות בשרירים, בהן SMA (ניוון שרירים שדרתי).

ד"ר ברנדן גבריאל, מומחה לתזונה ובריאות מאוניברסיטת אברדין שבסקוטלנד, ציין כי הטיפול כנראה לא יהיה נחוץ לכל המטופלים בתרופות ההרזיה, אך הוא עשוי להועיל במיוחד לאנשים המאבדים מסת שריר בקצב מהיר במהלך הירידה במשקל.

ד"ר רז הגואל, מנהל המרכז לטיפול בהשמנה התייחס למחקר: "תרופות לטיפול בהשמנה אינן הסיבה לאובדן מסת השריר. הסיבה היא ירידה גדולה ומהירה במשקל, בייחוד כשהיא אינה מלווה בתכנית תזונתית מתאימה ובפעילות גופנית בהתאם ליכולת. כשהגוף מאבד משקל בקצב גבוה, חלק מהירידה הזו מגיע משריר ולא רק משומן. לכן, טיפול בהשמנה חייב להיעשות תחת פיקוח רפואי ותזונתי של רופא ודיאטן קליני, ובהתאם ליכולת המטופל הוא צריך לכלול גם תוכנית אימונים לשמירה על צריכת חלבון מספקת".

לדבריו, הממצאים על אפיטגרומאב מעניינים ומבטיחים, שכן הם מציעים כלי נוסף לשמירה על מסת השריר בזמן הירידה במשקל. "אם התרופה תוכיח את עצמה בניסויים נוספים, היא עשויה להוות תוספת חשובה לארגז הכלים שלנו. עם זאת, חשוב לזכור שטיפול בהשמנה הוא תהליך ארוך ומבוקר, שדורש שינוי הרגלים אמיתי והתמדה", סיכם.