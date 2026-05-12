בעקבות התחלואה בנגיף ההנטה בקרב נוסעים על ספינת התיירות MV Hondius, משרד הבריאות הודיע הבוקר (שלישי) כי הוא מבצע הערכת מצב ועוקב באופן רציף אחר ההתפתחויות, בשיתוף גורמי בריאות בינלאומיים.

נגיף ההנטה הוא נגיף נדיר המועבר בעיקר ממכרסמים, בהם עכברים וחולדות. העברה מאדם לאדם נדירה ביותר, ותוארה עד כה רק בזן Andes, במקרים של מגע הדוק וממושך עם חולה או עם הפרשותיו.

נכון להיום, דווח על 9 נוסעים שפיתחו תסמינים - בהם 7 מקרים שאומתו מעבדתית. שלושה מהחולים נפטרו. "מבירור שקיים משרד הבריאות מול רשויות הבריאות בעולם עולה כי לא היו ישראלים על הספינה וכי נכון למועד זה לא אותרו ישראלים בקרב מגעי החולים".

"משרד הבריאות נמצא בקשר שוטף עם ארגון הבריאות העולמי, המרכזים לבקרת מחלות בארצות הברית ובאירופה וגורמי בריאות בינלאומיים נוספים. כחלק מהיערכות שוטפת בנושא ובמקביל מעדכן ומתייעץ המשרד גם עם הצוות לטיפול במגפות", נמסר.

משרד הבריאות עוד הוסיף כי "בהתאם למידע הידוע כיום, ועל פי הערכות כלל הגורמים, הסיכון להתפשטות נרחבת של התחלואה בעולם ולהגעתה לישראל בפרט מוערך כנמוך ביותר בשל דרכי העברת המחלה והאמצעים הננקטים במטרה למנוע את העברתה על ידי רשויות הבריאות בעולם".

בתוך כך, שר הבריאות הספרדי מסר כי תיירת צרפתייה שפונתה מהספינה ואובחנה כחולה בנגיף ההנטה, זכתה להתעלמות מתסמיניה על ידי הצוות הרפואי שעל הסיפון. לדבריו, האישה התלוננה על מצבה בפני הרופאים, אך אלו טענו כי מדובר ככל הנראה בחרדה בלבד.

אף שסבלה מתסמינים דמויי שפעת, הצוות הרפואי סבר כי מצבה משתפר מאחר שלא סבלה מחום. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן עדכן ארגון הבריאות העולמי כי מצבה הוגדר "קריטי מאוד".

"הצוות לא סבר שהתסמינים תואמים את נגיף ההנטה", הסביר שר הבריאות. "הסיבה לכך הייתה שאירוע השיעול שתיארה חלף מספר ימים קודם לכן, ומה שהפגינה באותם רגעים נתפס כמתח, חרדה או עצבנות. כתוצאה מכך, המקרה שלה לא סווג כהידבקות בנגיף".