נשוב לעטות מסכות בגלל השפעת? "ישראל נערכת לתחלואת חורף קשה"

השפעת החלה השנה בארץ וגם בעולם מוקדם מהרגיל כאשר רמות התחלואה גבוהות מהממוצע הרב שנתי. במשרד הבריאות נערכים "לתחלואת חורף קשה" ועל כן ביקשו היום (שלישי), "מכל הציבור להתחסן". ארבעה ילדים נפטרו עד כה מהמחלה, שלושה מהם לא חוסנו. בנוסף, המליצו לאוכלוסיות בסיכון לעטות מסכות במקומות סגורים ובהתקהלויות.

עוד צוין כי ברקע התחלואה, חלה עלייה של 16%, במספר המתחסנים, למעלה ממיליון וחצי, לעומת אותה תקופה אשתקד.

העלייה המוקדמת מהצפוי בתחלואה מתרחשת בעקבות תת זן חדש של שפעת, תת הזן K, המאופיין בהיקף הידבקות נרחב יותר מאשר בעונות קודמות. בשל עיקרון הזהירות המונעת, נערכת מערכת הבריאות לתחלואה נרחבת וקשה יותר, על מנת להבטיח טיפול ראוי.

עם זאת, נכון לעת הזו, לא נצפית בעולם ובארץ תחלואת ילדים חריגה (מחלה חמורה או שיעור אשפוז גבוה יותר) ביחס להיקף התחלואה. מבחינת מערכת הבריאות, למרות העליה היפה בשיעורי ההתחסנות, יש עוד מקום נרחב לשיפור.

כחלק מההיערכות המערכתית, כינס משרד הבריאות את צוות הטיפול במגיפות בשבוע שעבר לדיון מקיף בו הצטרפו מומחי הצוות לקריאת המשרד להתחסן בהקדם נגד השפעת. עם זאת, עולה כי עדיין יש פער בגילאי 55. עוד המליצו במשרד "לאוכלוסיות בסיכון לשקול לעטות מסכות". המליצו עטיית מסכות לצוותים רפואיים ולמבקרים בעיקר במוסדות סיעודיים". אף שהחיסון אינו מונע לחלוטין את ההידבקות במחלה, הוא מסייע בהקלה בחומרתה, כאשר חיסון של ילד כנגד שפעת עשוי לספק הגנה מסוימת גם למבוגרים סביבו.