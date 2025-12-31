"תשלום תמורת תוצאות": הדירוג שקבע כמה כסף קיבלו בתי החולים

משרד הבריאות פרסם הבוקר (רביעי) אתאחד המהלכים המשמעותיים ביותר במערכת הבריאות הציבורית: פרסום מלא ושקוף של ציוני בתי החולים ב"תוכניות הלאומיות", הקובעים כמה כסף יקבל כל מוסד רפואי מהמדינה מעבר לתקציב הבסיס.

הדו"ח חושף כי בשנת 2024 לבדה, הועברו לבתי החולים כ-516 מיליון שקלים ככספי תמרוץ, זינוק לעומת 466 מיליון בשנה הקודמת.

בבסיס המהלך עומד מודל התקצוב החדש שנכנס לתוקף ב-2022, המחלק את כספי המדינה לשניים: "סכום קבוע" לתפעול שוטף, וסכום משמעותי המותנה בביצועים ("Pay for Performance"). המסר למנהלי בתי החולים ברור: מי שיקצר תורים, ישפר איכות ויגן על המידע – יקבל יותר כסף.

הדו"ח מפרט הישגים ופערים ב-19 תוכניות לאומיות.

המיון (מלר"ד): המרוץ נגד השעון

אחת התוכניות המתוקצבות ביותר (40 מיליון ש"ח) נועדה לטפל ב"צוואר הבקבוק" של המערכת – חדרי המיון. בתי החולים נדרשו לעמוד בסטנדרטים מחמירים כדי לזכות בתקציב: טריאז' מהיר, ביצוע מיון ראשוני תוך 15 דקות לפחות ל-85% מהמטופלים. בדיקת רופא, הגעה לרופא תוך שעה מרגע הרישום (עבור 50% מהפונים). שחרור מהיר, בתי חולים תומרצו לשחרר מטופלים שלא נזקקו לאשפוז בתוך 4 שעות (יעד של 70%). הכסף שימש גם לרכש ציוד מתקדם ולהכשרות צוותים, במטרה להוריד את העומס הבלתי נסבל.

מלחמת הסייבר: 3 מתקפות נבלמו

נתון דרמטי שנחשף בדו"ח נוגע לחזית השקטה של בתי החולים. במהלך שנת 2024 זוהו ונוטרלו שלוש תקיפות סייבר ודאיות, שכל אחת מהן הייתה בעלת פוטנציאל להשבתה מלאה של בתי חולים (בדומה לאירוע "הלל יפה" ב-2021).

במסגרת התוכנית להגנת הסייבר (40 מיליון ש"ח), בתי החולים חויבו לבצע "סגמנטציה רשתית" (הפרדת רשתות כדי למנוע התפשטות וירוסים), להטמיע מערכות זיהוי איומים (XDR) ולבצע סקרי סיכונים תקופתיים.

המהפכה בבריאות הנפש

הדו"ח מסמן שינוי גישה היסטורי: הסטת הטיפול במתמודדי נפש מבתי החולים הפסיכיאטריים הסגורים אל המחלקות בבתי החולים הכלליים. המשרד השקיע 25 מיליון ש"ח בתמרוץ בתי חולים כלליים שהקימו תשתיות מתאימות, כגון "חדרי הרגעה" מוגנים, והכשירו צוותים לטיפול במצבי קיצון. כמו כן, ניתן תגמול כספי מוגדל על אשפוז מטופלים הסובלים מ"תחלואה כפולה" (בעיה גופנית ופסיכיאטרית במקביל), שבעבר נתקלו בסירוב טיפול ("פינג-פונג" בין מוסדות).

טיפול בקשישים: "מרשם הליכה"

כדי למנוע את התופעה המוכרת שבה קשישים המגיעים לאשפוז חווים הידרדרות תפקודית מהירה, הופעלה תוכנית בהיקף של 46 מיליון ש"ח. בתי החולים נמדדו על יכולתם לשמר את עצמאות המטופל המבוגר: החל ממתן "מרשם הליכה" (חיוב להליכה יזומה במחלקה), דרך זיהוי מוקדם של בלבול חריף (דיליריום) ועד מתן ייעוץ גריאטרי תוך 48 שעות.

חדרי ניתוח ופוריות (IVF)

הפריה חוץ גופית: במטרה להסיט את הטיפולים מהרפואה הפרטית לציבורית, הושקעו כספים בבתי חולים שהגדילו את מספר מחזורי הטיפול, ואפשרו למטופלות לבחור את הרופא המטפל בתוך המערכת הציבורית.

יעילות בחדרי ניתוח: סכום עתק של 81 מיליון ש"ח הוקצה לייעול העבודה בחדרי הניתוח והצנתור. המדינה תגמלה בתי חולים שמינו מנהל ייעודי למערך, קיצרו זמני המתנה וניצלו טוב יותר את התשתיות היקרות.

המשאב האנושי: "ממונה שחיקה"

לראשונה, המדינה הכניסה את רווחת העובד כפרמטר לתקצוב (10 מיליון ש"ח). בתי החולים נדרשו למנות "ממונה שחיקה" ולקדם תוכניות רווחה: שיפוץ חדרי מנוחה לרופאים ולאחיות, סבסוד ארוחות, הסעות לרופאים עייפים אחרי תורנויות, וקבוצות תמיכה לעיבוד אירועים טראומטיים.

במשרד הבריאות מבהירים כי "פרסום הנתונים הוא צעד של שקיפות שנועד לייצר תחרות בריאה בין בתי החולים. כעת, הציבור יכול לדעת לא רק איזה בית חולים קרוב לביתו, אלא גם איזה בית חולים משקיע יותר בקיצור התור, בבטיחות הטיפול ובמניעת זיהומים".