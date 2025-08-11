קרעי סירב לכתוב "נשיא העליון" במכתבו לשופט עמית - ונדחה

מומלצים -

השר שלמה קרעי פנה לנשיא העליון יצחק עמית כדי למלא את חובת ההיוועצות הקבועה בחוק בעניין מינוי מסוים. עם זאת, הוא שלח את המכתב כשהוא מגדיר את עמית כ"ממלא מקום נשיא העליון". העוזרת של עמית בתגובה סירבה להעביר את המכתב, עד שיתקן ויכתוב נשיא העליון.

‏

בהמשך קרעי שלח מכתב מתוקן, בו כתב "השופט יצחק עמית". העוזרת סירבה להעביר גם את המכתב הזה עד שייכתב "נשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט יצחק עמית".