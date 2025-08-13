ברקע פרשת המנעולים: תוגברה האבטחה על שר המשפטים לוין

מומלצים -

על רקע פרשת המנעול, שירות הביטחון הכללי החליט הערב (רביעי) להעלות את רמת האיום סביב שר המשפטים יריב לוין, והוצמד לו מאבטח. בתוך כך, הרכב של תשעה שופטי בג"ץ שידון בעתירות נגד פיטורי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה דרש מלוין תשובה עד ליום ראשון בנוגע להפרת ההחלטה השיפוטית האוסרת על הממשלה לפגוע בעבודת היועצת.

אתמול פורסם כי נהגו של לוין החליף את מנעול לשכתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בלשכה בתל אביב, ומנע ממנה להיכנס.מלשכתו של לוין נמסר בתגובה כי "המנעולים בלשכת השר בתל אביב אכן הוחלפו. הלשכה היא לשכתו של השר ולא של עו"ד בהרב-מיארה". עם זאת, גורמים משפטיים הבהירו כי הלשכה מוגדרת כלשכת השר, אך בעבר נהוג היה לאפשר ליועץ המשפטי לממשלה לעבוד בה אחת לשבוע.

בתחילת החודש אישרה הממשלה פה אחד את הצעתו של שר המשפטים לסיים לאלתר את כהונתה של גלי בהרב מיארה כיועצת המשפטית לממשלה. עם זאת, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג הוציא צו על תנאי, וזו לא תיכנס לתוקף לפני הכרעת בג"ץ, לפי הרכב מורחב של תשעה שופטים.