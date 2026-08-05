בן כספית חשף בפני ביהמ"ש מקור עיתונאי - בתגובה לתביעה של דובר הח"כית

התפתחות נוספת נרשמה היום (רביעי) בתביעה שהגיש שי גליק, מנכ"ל ארגון "בצלמו", נגד העיתונאי בן כספית, לאחר שהשני חשף בפני בית המשפט התכתבויות שניהל עם מקורותיו. במכתבו, מבקש כספית לקבל כראייה חדשה צילומי מסך של התכתבות שניהל עם מקור בשב"כ, עם דוברת הארגון ועם גליק עצמו.

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ההודעות, מנובמבר 2022 עוסקות בציוצים שפרסם כספית על אלישע ירד, פעיל ימין בולט אשר נבחר באותה התקופה לתפקיד הדובר של חברת הכנסת לימור סון הר מלך מ"עוצמה יהודית".

הוא מפרט את המידע שקיבל על הרקע הפלילי והביטחוני של ירד, ומציג את האישור שקיבל לפרטים מדוברות השב"כ - גורם מוסמך בסוגיות אלה.

בצילומי המסך הבאים מופיעה התכתבות שניהל עם גליק, אשר תיקן אותו בפרטים - ובתגובה כספית מחק את הציוץ המדובר. בהמשך, הוא העביר את התיקון לשב"כ, שם ממשיכים להתעקש כי מדובר באלישע ירד - ולא באחיו. בסופו של דבר, לאחר התכתבות נוספת עם השב"כ, כספית צייץ נוסח סופי הכולל את הפרטים המדויקים על עברם של ירד ואחיו.