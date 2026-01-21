תיווך וקיבל את העמלה: כך הועבר לאוריך הכסף על הפרויקט הקטארי עד יוני 2024 | אבישי גרינצייג

פרטים חדשים על פרשת "קטאר-גייט": פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג פרסם היום (רביעי) כי יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך המשיך לקבל כסף על הפרויקט הקטארי של קידום המסרים בחו"ל עד יוני 2024.

כזכור, אמש פורסם לראשונה ב-i24NEWS כי שרוליק איינהורן קיבל תשלום ישיר של כ-48 אלף דולר מדי חודש מהקטאריים ישירות על קידום המסרים שלהם בחו"ל. מתוך הסכום המדובר, הוא העביר לאוריך עמלה בסך 18 אלף דולר מדי חודש, כאשר לטענת איינהורן - אוריך קיבל את העמלה כי הוא הביא את הלקוח.

עוד פורסם כי איינהורן קיבל מהלוביסט הקטארי ג'יי פוטליק על למעלה מ-30 אלף דולרים מדי חודש, עבור פרויקט קידום המסרים הקטאריים בישראל - שנעצר עם מעצרו של דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין.

לצד זאת, אמש נחשפה ב"מהדורה המרכזית" התכתבות בין אוריך - לדובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין, שקרתה בליל הפגישה של פלדשטיין עם צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, בחניון הקרייה, לפיה ניתן להבין כי אוריך לא היה מודע לקיום הפגישה.

על פי ההודעות הללו, ניתן להבין כי פלדשטיין לא עדכן את אוריך על הפגישה הלילית עם ברוורמן. המשטרה הציגה ביום שני בבית המשפט ראיות לפיהן יש התכתבויות בין פלדשטיין ואוריך מליל הפגישה, אך לא את ההודעות שאוריך לא ענה עליהן בליל הפגישה, או את ההודעות שמראות כי אוריך לא עודכן על הפגישה בין פלדשטיין וברוורמן.