הפרקליטות מצטרפת למשטרה: המליצה לחקור באזהרה את שקד

מומלצים -

הפרקליטות המלווה המליצה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לאשר חקירה באזהרה של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, בכך היא מצטרפת לעמדת המשטרה, כך חשף הערב (שלישי) כתבנו אבישי גרינצייג ב"מהדורה המרכזית".

נזכיר כי אתמול ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, בועז בלט, ביקש מבהרב מיארה לחקור באזהרה את שקד במסגרת פרשת מינוי השופט איתן אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לפני עשור. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד