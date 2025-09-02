הפרקליטות מצטרפת למשטרה: המליצה לחקור באזהרה את שקד
הפרקליטות המלווה המליצה ליועצת המשפטית לממשלה לאשר חקירה באזהרה של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, כך חשף כתבנו אבישי גרינצייג • מדובר בפרשת מינוי איתן אורנשטיין לנשיא ביהמ"ש המחוזי
אבישי גרינצייגפרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
הפרקליטות המלווה המליצה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לאשר חקירה באזהרה של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, בכך היא מצטרפת לעמדת המשטרה, כך חשף הערב (שלישי) כתבנו אבישי גרינצייג ב"מהדורה המרכזית".
נזכיר כי אתמול ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, בועז בלט, ביקש מבהרב מיארה לחקור באזהרה את שקד במסגרת פרשת מינוי השופט איתן אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לפני עשור. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות