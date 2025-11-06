חוות הדעת הדרמטית של משרד המשפטים: היועמ"שית בניגוד עניינים בפרשת הפצ"רית | אבישי גרינצייג

היועצת המשפטית למשרד המשפטים, יצאה היום (חמישי) נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כשאמרה שהיא "נמצאת בניגוד עניינים בפרשת הפצ"רית". עוד קבעה כי עליה, ועל המשנה לפרקליט המדינה, להימנע מלקחת חלק בחקירה. עם זאת, הדגישה כי אין בכוונתה להטיל דופי במעורבות בהרב מיארה בהליך החקירה, אלא כדי להבטיח את עצמאותה.

יועמ"שית משרד המשפטים כתבה בפנייתה לבהרב מיארה כי "בשלב זה על היועצת המשפטית לממשלה להימנע מלהשתתף בליווי ופיקוח על החקירה המתנהלת כעת, נוכח הזיקה האפשרית של החקירה להליך בדיקת ההדלפה שעל הפיקוח עליו הייתה אמונה. מסקנה דומה מתבקשת גם לגבי המשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים), שפיקח על הליך הבדיקה האמור מטעם היועצת המשפטית לממשלה". עוד הדגישה כי "אין בעמדה זהירה זו בשום אופן כל הטלת דופי או נקיטת עמדה ביחס למעורבותה של היועצת המשפטית לממשלה בהליך, אלא כל מטרתה להבטיח את עצמאות הליך החקירה...".

בהרב מיארה תגיש היום את תגובתה לבג"ץ בעתירה הנוגעת לניגוד העניינים שלה בחקירת פרשת ההדלפה מלשכת הפרקליטה הצבאית הראשית. בהרב מיארה היתה אמורה להגיב עד השעה 12:00 אך ביקשה ארכה להגשת תגובתה עד השעה 22:00.

העותרים נגד היועמ"שית - חברי הכנסת אביחי בוארון וארגון לביא מסרו בתגובה: "אנחנו מברכים על חוות הדעת של יועמ"שית משרד המשפטים. פעולותיה של גלי בהרב מיארה בחקירת הפצ"רית זיהמו את החקירה, גרמו לאובדן ראיות קריטיות ולשיבוש הליכי משפט החמור ביותר שידעה מדינת ישראל".

זו היא פרשת קו 300 של היועצת המשפטית לממשלה מיארה והפרקליטות הצבאית הראשית שחברו יחד בהגשת תצהירי שקר ועדות כוזבת לבית המשפט העליון ושיבשו הליכי חקירה ומשפט לאורך כל הדרך.

נזכיר כי בית משפט השלום בתל אביב האריך אתמול את מעצרה של הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, יפעת תומר-ירושלמי, עד יום שישי הקרוב. השופטת שלי קוטין ציינה בהחלטתה כי "קיים חשש לשיבוש".

נציג המשטרה אמר בדיון: "אפשר להגיד שהחשד נגדה התחזק באופן משמעותי. בכל עת מרחף בחקירה קשר השתיקה בסביבתה הקרובה של החשודה". עוד הוסיף כי "חקרנו לפחות עוד שלושה חשודים, ומעורבים נוספים כעדים".

ב-i24NEWS נחשף אתמול לראשונה עדות של אחד הנחקרים, שאמר למשטרה כי "כבר בבוקר לאחר הפרסום, כשהתחילו להתהפך עלינו, הפצ"רית לא הייתה מוכנה לדבר איתנו על הנושא - והבהירה בהתנהגות שלה שאף אחד לא פותח את הפה".

הנחקר הוסיף כי כמה חודשים לאחר מכן "היא מינתה את גל עשאהל (סגן הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת). מה אנחנו מבינים? הרי את יודעת מי הדליף. מה שהבנו - שכולם צריכים לסתום את הפה".

במהדורה המרכזית אתמול פורסם ב-i24NEWS העימות שערכה המשטרה בין התובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף-משנה מתן סולמש, והקצינה שסיפרה לחוקרים כי גם הוא ידע על ההדלפה.

הקצינה אמרה לתובע לשעבר: "ישבת בחדר כשנכנסתי לפצ"רית ואישרת את הסרטונים". לדבריה, הוא אישר להעביר את הסרטונים ויש התכתבויות איתו מיום ההדלפה. סולמש השיב: "אף אחד לא ביקש ממני אישור להדליף משהו החוצה" והוסיף כי לא ידע על הכוונה להדליף לתקשורת, "גיליתי רק בדיעבד", אמר סולמש. הקצינה הטיחה בו כי ידע זאת בזמן אמת והיה חלק מהמעגל.

נציג המשטרה אמר בדיון כי "החשדות התחזקו משמעותית, פעולותיו היו חלק מקשר השתיקה שאנחנו מנסים לפצח". עוד צוין כי סולמש "היה בסוד העניינים והיה לו חלק פעיל בנושא ההדלפה". בתום הדיון הוחלט כי סולמש ישוחרר למעצר בית מוחלט עד ל-10 בחודש.

בחיפוש שנערך בביתה של תומר-ירושלמי נתפס שעון חכם (Apple Watch) והיא סיפקה למשטרה את הסיסמה לכניסה למכשיר.

נזכיר כי ביום ראשון האחרון יצאה תומר-ירושלמי מביתה לאחר שהשאירה מכתב הנדמה למכתב התאבדות, נסעה לחוף הצוק הסמוך, נטשה את רכבה עם המפתחות ונעלמה. היא נמצאה בקרבת החוף על ידי שוטרים ונלקחה לקבלת טיפול רפואי ולחקירה במשטרה. במהלך היעדרותה נעלם הטלפון הנייד שלה, המכיל ראיות קריטיות למשפט.