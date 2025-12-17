אוהדי הפועל תל אביב הגישו הבוקר (רביעי) עתירה לבג"ץ, בה דרישה כי יורה למשטרה לא למנוע כניסה לאצטדיונים על חולצה הכוללת ביקורת על הארגון. האוהדים עתרו בשאלה עקרונית - האם מוסמכת המשטרה למנוע מאזרחים כניסה לאירועי ספורט, אך ורק בשל מסר ביקורתי המופיע על פריט לבוש.

מי שהגישו את העתירה אלו אוהדים אשר נמנעה או עוכבה כניסתם לאצטדיוני כדורגל לאחר שלבשו חולצה הכוללת מסר ביקורתי נגד המשטרה, שלטענתם אימצה מדיניות המונעת כניסה למשחקי ספורט עם פריט לבוש זה.

בעתירה שהוגשה נטען כי מדובר בפעולה שנעשתה ללא סמכות ותוך פגיעה בזכויות יסוד, ככלי להשתקת ביטוי ביקורתי ולסינון מסרים שאינם נוחים למשטרה. "ביטוי מחאתי או ביקורתי, לרבות כזה המופיע על חולצות הנושאות מסר פוליטי או ביקורת, מצוי בליבת ההגנה של חופש הביטוי", אמרו עורכי הדין בועז בן צור, כרמל בן צור, ליתום פרץ ולירי קרן.

העותרים מבקשים כי בית המשפט ידון בדחיפות בעתירה, על רקע הגעתם הצפויה של אלפי אוהדים למשחק ביום שבת הקרוב באצטדיון בלומפילד כשהם לבושים בחולצה.