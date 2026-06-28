כעת: בג"ץ דן בעתירות נגד מינוי מיכאל ראבילו למבקר המדינה

בג"ץ דן הבוקר (ראשון) בהרכב מורחב של חמישה שופטים בעתירות נגד מינוי מיכאל ראבילו למבקר המדינה, שבוע אחרי שהוציא צו על תנאי על כך. הדיון משודר בשידור חי. חברי ההרכב הם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, המשנה נעם סולברג ודפנה ברק ארז, גילה כנפי שטייניץ ורות רונן.

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דרמה נרשמה כאשר ח"כ טלי גוטליב התפרצה לדברי השופטים והשופט יצחק עמית ביקש ממשמר בית המשפט להוציאה מהאולם. גוטליב סירבה לאפשר למשמר לצאת ואמרה "מפעילים עלי את המיליציות הפרטיות שלכם".

בג"ץ הוציא בשבוע שעבר צו על תנאי שקורא לכנסת לנמק מדוע לא תבוטל בחירת ראבילו לתפקיד מבקר המדינה. ראבילו אמור להיכנס לתפקידו בעוד שלושה ימים.

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הגיב בהמשך להמלצת בג"ץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, ואמר כי הכנסת מתנגדת לקיים הצבעה נוספת בעניין. בהודעה רשמית מטעם הכנסת, חה"כ אוחנה כתב: "מכל הסיבות שפורטו בתגובה המקדמית לעתירה ובדיון, הוחלט שלא לקיים הצבעה חוזרת לבחירות מבקר המדינה". בציוץ שהעלה לרשת X בליווי ההודעה הרשמית, אוחנה כתב "הכנסת כבר אמרה את דברה".