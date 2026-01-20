זק"א עתרו לבג"ץ נגד ניתוח התינוקות שמתו באסון בי-ם

המחלקה המשפטית של זק"א הגישה הבוקר (שלישי) עתירה לבג"ץ בשם אחת המשפחות נגד נתיחת גופתה של הפעוטה מהאסון במעון הלא חוק ירושלים. בהמשך, גם המשפחה של הפעוט השני הצטרפה לעתירה. בירושלים ובית שמש התחדשו המחאות נגד ניתוח הפעוטות.

הדיון הראשון בנושא התקיים אמש בבית משפט השלום בירושלים, בו התייצבו נציגי זק"א, עו"ד שניר אלמליח ורבקה דיאמנט, מנכ"ל הארגון דובי ויסנשטרן, לצד סב התינוקת ליה גולבנציץ והורי הפעוט ארי כץ. השופטת ענת גרינבאום אישרה את בקשת הפרקליטות והמשטרה לנתח את הגופות, אך קבעה צו עיכוב ביצוע עד הבוקר בשעה 12:00, במטרה לאפשר למשפחות להגיש עתירה לבג"ץ.

נכון לעכשיו עדיין לא נקבע מועד או הרכב הדיון בבית המשפט העליון. המשפחות מנסות למצות את כל האפשרויות המשפטיות לשמירה על כבוד הפעוטות והפחתת הפגיעה האפשרית.

במהלך הלילה התחוללו מהומות בירושלים ובית שמש שנמשכו גם לאחר אישור בית המשפט לנתח את גופותיהם של הפעוטות, המוני חרדים יצאו לרחובות במחאה עקב ההחלטה.

נזכיר כי שני הפעוטות מתו ככל הנראה מהתייבשות וחנק ממזגן שהופעל על חום גבוה בחלל ללא פתחי איוורור, זאת לאחר שלא אותרו חומרים רעילים ומסוכנים בפעוטון הלא חוקי בירושלים, גם לא על ידי פיקוד העורף שביצעו בדיקות משלהם.