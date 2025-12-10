החוקר לסגן הפצ"רית: "פעלת בניגוד עניינים", עשהאל: "איך אני אשם" | התמלילים נחשפים

הסערה נמשכת: פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג חשף הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' פרטים חדשים מתוך חקירתו של תא"ל גל עשהאל. בחלק הראשון של התמלילים, שפורסמו אמש, עשהאל מגלגל את האחריות על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בחקירת ההדלפה משדה תימן.

החוקר הטיח: "אתה חשוד בבדיקה רשלנית תוך שאתה מצוי בניגוד עניינים".

עשהאל השיב: "איזה ניגוד עניינים? המינוי שלי לבדיקת ההדלפה היה על דעת לשכת היועמ"שית. הם החליטו שאני לא בניגוד עניינים. יותר מזה: זה אושר בבג"ץ. איך אני אשם?".

כזכור, אמש נחשפו ב"מהדורה המרכזית" ציטוטים נוספים מתוך החקירה של הקצין הבכיר, בהם דחה את הטענות כלפיו וגלגל אל היועמ"שית את האחריות על אופן בדיקת פרשת הדלפת הסרטון בפרשת "שדה תימן". בחקירתו במשטרה טען עשהאל כי "כל הפעולות שלי היו מלוות ומונחות על ידי לשכתה".

חוקר המשטרה הטיח בתת-אלוף עשהאל כי "הבדיקה שלך הייתה רשלנית. לא מספיק התאמצת, לא מספיק עשית. אתה משחק ועייף, אתה לא רציני". סגן הפצ"רית השיב כי אינו רשלן. "אין פעולה שעשיתי שלא קיבלתי עליה תשבחות מלשכת היועמ"שית. המשנה לפרקליט המדינה אמר שהבדיקה מעמיקה ורצינית", אמר.