בג"ץ הודיע היום (שני) כי על הממשלה לעדכן תוך חודשיים, עד 1 ביולי, על המתווה שגובש לחקר אירועי טבח השבעה באוקטובר.

בהודעה נכתב כי "בשים לב לכך שמחד גיסא, בשלה העת זה מכבר לפתוח בחקר אירועי השבעה באוקטובר, ומאידך גיסא, מסור לממשלה שיקול דעת רחב באשר לאופן שבו יש ליישם את החובה המוטלת עליה כאמור לחקר האירועים; ובהינתן הקושי במתן סעדים שיפוטיים בענייננו - ראינו לנכון בשלב זה לאפשר לממשלה שהות נוספת של כחודשיים, מתוך תקווה שימצא בקרוב מתווה ראוי לחקר האירועים, אשר יזכה להסכמה ציבורית רחבה".

"אשר על כן, אנו מורים לממשלה להגיש הודעת עדכון באשר למתווה שגובש לחקר האירועים - זאת, עד ליום 1.7.2026. עוד נבהיר, למען הסר ספק, כי אין באמור לעיל כדי להביע עמדה כלשהי, לכאן או לכאן, באשר להליך החקיקה, עליו דובר במהלך הדיון, ולתוכנה ולתוקפה של החקיקה אשר תגובש, אם תגובש, במסגרתו של אותו הליך", נכתב.