עישון פסיבי בניגוד לחוק: תביעת הענק נגד עומר אדם

תביעת ענק הוגשה נגד הזמר עומר אדם לאחר הופעתו באצטדיון ברמת גן, כך דיווחה הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" ראש דסק הפלילים לי עייש. הטענה היא שהקהל נחשף לעישון פסיבי בניגוד לחוק.

התביעה הוגשה נגד ההתאחדות לכדורגל, שמחזיקה ומפעילה את האצטדיון, בסכום התחלתי של 2.5 מיליון שקלים, סכום שעוד עתיד לעלות. הטענה היא שההתאחדות הפרה באופן בוטה ומתמשך את החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים. בבקשה בין היתר נכתב כי אלפי הצופים נאלצו להיחשף לעישון פסיבי בניגוד להוראות המפורשות והברורות של ההתאחדות, כך גם באתר למכירת הכרטיסים. מדובר לא רק על סיגריות, אלא גם על סיגריות אלקטרוניות וגראס, כך לפי כתב התביעה.

בין הראיות שהוגשו לבית המשפט גם תיעוד מהאצטדיון עצמו ובו למעשה הסדרנים מודים שאין להם שום הוראה ברורה בנושא, ופשוט מעשנים באין מפריע.

מההתאחדות מסרו ל-i24NEWS שהם קיבלו את הבקשה לתביעה הזאת והם יגיבו במישור המשפטי. מטעמו של עומר אדם או מההפקה לא התקבלה תשובה.