"נבלה, יומך קרב": הציוצים נגד הדס קליין שהפכו להרשעה

בית משפט השלום בתל אביב הרשיע היום (ראשון) את שלום אזרד, תושב ראש העין בן 74, בהטרדת הדס קליין, עדת התביעה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי כתב האישום, במהלך התקופה בה נשמעה עדותה של המתלוננת בבית המשפט המחוזי, צייץ אזדר בחשבון הטוויטר שלו בשלוש הזדמנויות שונות: "יא שטינקרית מושחתת, מכשפה, מרשעת שקרנית, רמאית, גזענית, לשקר יש רגליים נבלה סרוחה הדס קליין יומך קרב סוכנת מרשעת של המשטרה את גמורה".

i24News

בהכרעת הדין ציינה השופטת כריסטינה חילו-אסעד כי בהתבטאויות הנאשם אזרד גלומות הכפשות, כינויי גנאי והעלבה, וכן ייחוס עבירות פליליות לעדה, תוך הטלת דופי ביושרתה, ואף התבטאויות מעוררות הפחדה ואימה. בית המשפט השלום הוסכיף לו ניתן היה לקבל את טענת הנאשם, כי התבטאות מסוג "יומך קרב" מתכוונת לזירה המשפטית, הרי זו ליבת עבירה מסוג הטרדת עד.