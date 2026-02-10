מנדלבליט מגיב לחשיפת i24NEWS: "זה ברור למה התכוונתי"

פרשן i24NEWS לענייני משפט, אבישי גרינצייג, חשף אתמול (שני) הקלטה משנת 2016 של היועץ המשפטי לשעבר לממשלה, אביחי מנדלבליט, כשהוא אומר "על סיגרים ושמפניות מלפני עשור אני לא פותח בבדיקה נגד ראש ממשלה", בניגוד לטענת הפרקליטות.

היום היועמ"ש לשעבר הגיב לחשיפה ב"7 עם שרון גל" לאחר ששופטי נתניהו אישרו את דבריו, ואמר: "זו חקירה שנסגרה מחוסר אשמה. חמישה שופטי בית המשפט העליון קבעו כולם - חוסר אשמה. לא דיברתי מילה עם שי ניצן". כשמנדלבליט נשאל למה התכוון בהקלטה, אמר: "זה ברור למה התכוונתי".

כזכור, בחודש אוקטובר האחרון פרסמנו כי אביחי מנדלבליט, התבטא בשנת 2016 על עדויות שנאמרו בתיק נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי "על סיגרים ושמפניות מלפני עשור אני לא פותח בבדיקה". מנדלבליט, שלא התרשם מהעדויות, אמר זאת לפרקליט המדינה ולראש אגף החקירות במשטרה.

עוד מדברי הנזיפה של מנדלבליט לחוקרי להב 433 ביולי 2016 שפעלו בניגוד להוראה שלו והרחיבו את החקירה נגד נתניהו מעבר להוראות המדויקות שלו לחוקרים: "זה בפירוש לא מה שאני אישרתי בזמנו. עכשיו הולכים לחקור את בנימין נתניהו. שאין לי בעיה שתחקרו, אם תמצאו על מה".