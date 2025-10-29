חשיפת i24NEWS: היועמ"שית תסגור את התיק נגד אביר קארה

בעקבות חשיפת i24NEWS: היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, הודיעה היום (רביעי) לבאת כוחו של ח"כ לשעבר אביר קארה, כי לאחר שנבחן את התיק ולאור הטענות שהועלו על ידה בשימוע, הוחלט לסגור את התיק כנגדו.

כאמור, אמש פרסמנו כי במשך 20 חודשים ממתינה על שולחנה של היועצת המשפטית לממשלה המלצת סגירה מנומקת ומפורטת של תיק החקירה נגד חבר הכנסת לשעבר אביר קארה. חוות הדעת של המחלקה הכלכלית נכתבה על דעת פרקליט המדינה, אלא שבהרב-מיארה לא קיימה דיון כלשהו על התיק ולא קיבלה בו החלטה.

כזכור, ביולי 2021 נערכה במליאת הכנסת הצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי, ששימש אז חבר כנסת וסגן שר במשרד ראש הממשלה, הצביע על אחד מסעיפי החוק ממסך ההצבעה שלו. לאחר מכן, לפי החשד, הוא רכן לעבר מושבה של ח"כ עידית סילמן, ובעודה עושה את דרכה אליו, הצביע קארה גם ממסך ההצבעה שלה. קראה הודה במעשה בחקירתו במשטרה ואמר שהצביע פעמיים בטעות ובתום לב. מיד לאחר ההצבעה דיווח על כך ליו"ר הכנסת דאז, ח"כ מיקי לוי.

השופטת בדימוס, עו"ד שרה חביב, באת כוחו של קארה, מסרה: "מדובר בהחלטה צודקת ונכונה ואין לי אלא לברך את אביר, שלאחר שנים שריחפה מעל לראשו עננה של פלילים יוכל לצאת למערכת הבחירות הקרובה ללא אותה עננה. ראוי לציין לחיוב את התנהלותו של אביר סביב החקירה, אשר לאורך כל הדרך הקפיד בכבודם של חוקריו ושמר על כבודה של המערכת".