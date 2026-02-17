תקף חוסים בשני מוסדות בהם עבד: כתב אישום נגד תושב ראשל"צ

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) כתב אישום לבית משפט השלום בראשון לציון נגד מדריך במוסדות לילדים ומבוגרים על הספקטרום האוטיסטי באיזור השפלה, בגין תקיפת שני חוסים. על פי כתב האישום, אייל בן הרוש, בן 55 מראשון לציון, תקף שני מטופלים שהיו באחריותו בשני מוסדות שונים.

באחד המקרים, תקף הנאשם מטופל בן 12 המאובחן על הספקטרום האוטיסטי. בעת התקיפה, הנאשם שהה בקרבת המטופל אשר החל לזרוק לכיוונו חפץ ובקבוק פלסטיק. בתגובה, בן הרוש ניגש במהירות למטופל, אחזו בשיערו וטלטל אותו, בעודו צועק לעברו "אתה לא מכיר אותי". במעשיו הנאשם גרם למטופל חבלה.

באירוע במוסד אחר, הנאשם תקף מטופל בן 24 המאובחן על הספקטרום האוטיסטי, בעת ששהה עימו בחדר סגור בסדנה, כחלק מפעילות במסגרת בה הדריך. המטופל ניגש מספר פעמים לנאשם, אשר הפנה אותו לשבת במקומו. בהמשך ניגש המטופל לדלת הכניסה של החדר ודפק עליה באמצעות כף ידו, אז, ניגש אליו הנאשם, הצמיד אותו לקיר ונתן לו סטירות בראשו ובפניו.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירה של תקיפת קטין חסר ישע הגורמת חבלה של ממש בידי אחראי ותקיפה בנסיבות מחמירות.