פרסום ראשון: המשטרה מבקשת לחקור באזהרה את איילת שקד בפרשת אורנשטיין

ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, בועז בלט, ביקש מהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לחקור באזהרה את שרת המשפטים לשעבר איילת שקד במסגרת פרשת פרשת מינוי השופט איתן אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לפני עשור, כך חשף הערב (שני) כתבנו אבישי גרינצייג ב"מהדורה המרכזית".

אורנשטיין נחקר בחשד למתן שוחד מראש לשכת עורכי הדין דאז אפי נוה החשוד גם הוא בפרשה. מינויו של אורנשטיין נעשה על ידי נשיאת העליון נאור ושרת המשפטים שקד על פי המלצת ועדת האיתור שהמליצה על אורנשטיין. על פי טענת המשטרה - השיקולים של שקד למינוי לא היו נקיים, ומשום כך יש לחקור אותה.

שקד מסרה בתגובה כי "מדובר במינוי משותף של שרת המשפטים ונשיאת בית המשפט העליון מרים נאור ז"ל. הנשיאה נאור תמכה בשופט אורנשטיין, כך גם ועדת האיתור שכללה את הנשיא יצחק עמית ומנהל בתי המשפט. ההחלטה למנותו היתה על דעת הכל, מקצועית ונכונה.