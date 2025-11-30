התנאים של הרצוג והסעיפים שנמחקו: פרטים חדשים על בקשת החנינה של נתניהו

עם החשיפה של פרשננו לענייני משפט, אבישי גרינצייג היום (ראשון) כי ראש הממשלה העביר בקשת חנינה לנשיא המדינה, התעוררו מספר ספקולציות לגבי סיבת הגשת הבקשה, סעיפיה, והתנאים האפשריים שבגנותם נשיא המדינה יאשר אותה. הערב במהדורה המרכזית, כתבינו עשו סדר בכל הפרטים.

עמיחי שטיין כתבנו לענייני דיפלומטיה דיווח שמקורבים לנתניהו מסרו כי הוא לא בוחן את האפשרות להסכים לתנאים במסגרת החנינה. המשמעות - נתניהו לא מתכוון להסכים לפרישה מהחיים הפוליטיים גם בתמורה לחנינה, וכי הוא "מתכוון להתמודד פעם נוספת". בבית הנשיא מעריכים כי ייקח כמה שבועות - ייתכן אפילו עד חודשיים - לקבל החלטה בנושא.

הנשיא מתכוון לשמוע את כל חוות הדעת - ורק אז לקבל החלטה לאן הלאה. הייעוץ המשפטי של בית הנשיא יבחן האם מכתבו של נתניהו עונה לקטגורית "חנינה". הבקשה, כפי שדיווחנו, הוגשה דרך האתר שבו נשלחות בקשות החנינה לבית הנשיא - אך מבחינת התוכן לא מעט טוענים כי הבקשה אינה נחשבת לבקשת חנינה בתוכן.

על פי כתבנו הפוליטי נדב אלימלך, בפני נשיא המדינה עומדות שלל אפשרויות על מנת להעניק את החנינה, בהן: פרישה מהחיים הפוליטיים, הקדמת הבחירות, בלימת חקיקה משפטית, והקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר השבעה באוקטובר. זו לא תשובה של כן או לא לקבל את הבקשה. ההערכה כרגע היא כי ההליך יקח חודשיים.

פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג מעריך כי בקשת החנינה של נתניהו היא רק שלב ראשון במהלך. הבקשה כפי שהיא מנוסחת כעת תיתקל בהתנגדות גורפת של מחלקת חנינות ושל הפרקליטות. לא סביר שנשיא המדינה ייתן חנינה על הראש של הפרקליטות ושל מחלקת החנינות בסיטואציה הזו.

הבעיה מבחינת נתניהו: הודאה באשמה/קבלת אחריות תשמש נגדו לא רק ציבורית, אלא גם משפטית. אין תקדים לחנינה תוך כדי ניהול ההליך. כאשר אדם מבקש חנינה הוא נמצא כבר לאחר הרשעה, ולכן קל לו להודות ולהתחרט. במקרה של נתניהו, הוא לא יכול להודות ולהתחרט במסגרת הבקשה, כי זה יסנדל אותו במקרה שלא יקבל אותה. לכן התרחיש הסביר הוא שנתניהו יצטרך להתכנס למשא ומתן ולפרוצדורה חריגה בה יודה על תנאי או שהחנינה תינתן בתנאי. זה כמובן אירוע חריג ביותר. בגרסה הנוכחית של הבקשה - נתניהו לא יקבל חנינה.

כתבנו בכנסת עמיאל ירחי הציג את הסעיפים שנמחקו מבקשת החנינה ברגע האחרון על ידי אנשיו של נתניהו. בין היתר כללה בקשת החנינה המקורית התקפה על מערכת המשפט, שרוככה ברגע האחרון.

הסיבה לעדכון הבקשה: לעמוד במסר החדש שבגינו הוגשה בקשת החנינה - "שמירה על האחדות". בין הסעיפים שנמחקו - ביקורת קשה על החקירות נגדו. מסביבת נתניהו מסרו כי "לא יהיה מו"מ על פרישה מהחיים הפוליטיים - לא נשנה את ועדת החקירה או נעצור חקיקה".

כאמור, בבית הנשיא מסרו כי "מדובר בבקשת חנינה יוצאת דופן ובעלת השלכות משמעותיות. לאחר קבלת כל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש".