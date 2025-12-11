פרשת המסמכים המסווגים: בוטלו ההגבלות על פלדשטיין ורוזנפלד

פרשת המסמכים המסווגים: בית המשפט המחוזי בתל אביב ביטל היום (חמישי) את תנאי המעצר המגבילים שהוטלו על הנאשמים אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד.

בית משפט קיבל את בקשותיהם של פלדשטיין רוזנפלד לאחר שנה שבה לא חלה התקדמות בתיק. בהחלטת בית המשפט נאמר כי השניים לא מהווים סיכון לביטחון המדינה, כיוון שהנזק עם חשיפת המסמכים בעיתון "הבילד" הגרמני כבר נעשה. עם זאת הוסיפו בבית המשפט כי ראיות חדשות יצריכו שינוי בכתב האישום שהוגש נגד רוזנפלד.

עורכי דינו של ארי רוזנפלד מסרו בתגובה: "אנו מברכים על החלטת בית המשפט, שניתנה לאחר קבלתו של הערר שהגיש ארי לבית המשפט העליון". כאמור בהחלטה, חומרי החקירה החדשים מעמידים קושי ממשי בפני התביעה וכתב האישום המקורי, כי הצפי להתקדמות ההליך מעמיד תמונה קודרת, וכי אין עוד הצדקה לתנאים מגבילים בעניינו של ארי".

כמו כן אמרו עורכי הדין: "בחלוף שנה, נעשה תיקון לעוול המתמשך שנגרם לארי - שביקש להעביר לראש הממשלה מידע חיוני למטרות המלחמה והחזרת החטופים. ארי ימשיך כעת לתמוך במשפחתו ולהילחם על חפותו".

עורכי דינו של אלי פלדשטיין אמרו על ההחלטה: "הראיות הרבות שנאספו בשנה האחרונה מבהירות את מורכבות התיק, הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי. למעשה שולח בית המשפט את הפרקליטות לבצע חשיבה מחודשת בקשר לתיק. יש לקוות שבתהליך זה, תישקל - הפעם בכובד ראש ובנחת - טענתנו, שפלדשטיין פעל ברשות ובסמכות ראש הממשלה, וכי לפיכך הוא אינו נושא באחריות פלילית למעשים שנטען שביצע. אנו תקווה שההחלטה היום להסיר מפלדשטיין את כל התנאים המגבילים שהוטלו עליו הינה צעד נוסף ומשמעותי בדרך להסרה מוחלטת של האישום נגד פלדשטיין".

כזכור, אבי רוזנפלד, ששירת כנגד במילואים במערך המודיעין בעת הפרשה, היה זה שסיפק את המסמכים המסווגים לאלי פלדשטיין, ששימש כדובר לענייני צבא של ראש הממשלה באותה העת.

בתחילת השבוע פורסם לראשונה ב-i24NEWS כי יונתן אוריך, ששימש כיועצו הבכיר של נתניהו, יועמד לדין על כך שאישר לפלדשטיין להדליף את הידיעה המודיעינית הגולמית לעיתונאים ישראלים.