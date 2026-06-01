נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, התייחס היום (שני) למחלוקת המשפטית במדינה במסגרת נאום שנשא בכנס לשכת עורכי הדין באילת. "שופטים נתונים להטרדות ברמה יומיומית. בכל יציאה לרחוב הם מסתכנים בחסימת רכבם. יש שופטים שחוששים לענות לשיחה לא מזוהה בטלפון", אמר.

הנשיא האשים: "השיח הציבורי על מערכת המשפט נמצא בתקופת שפל חסרת תקדים, אך הסכנה לחברה אינה רק הקצנת השיח, אלא גם העובדה שהתרגלנו אליו. נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שהיה בה ערב המלחמה". "אנו עדים להתייחסויות לשופטים בשפה מזלזלת. למה אנחנו מנרמלים את כל זה?", תהה.

עמית התייחס בדבריו גם למה שהוא רואה כ"הפצת פייק על מערכת המשפט": "הפצת הפייק היא מהלך משלים להקצנת השיח כלפי מערכת המשפט. הפייק מכין את הקרקע, השיסוי זורע את הזרעים, והאלימות צומחת פרא. את הניצנים לכך ניתן לראות בשטח. עמית התייחס להחלטת בג"ץ בעניין מתווה הכותל ואמר שהאמירה שבית המשפט כפה הסדר "היא פייק". בנוסף, הוא טען כי הדברים שנשמעו על "התערבות בג"ץ באכיפה בפרימטר בגבול עזה" הם "מחזור של פייק ישן": "בית המשפט לא הורה לצה"ל לשנות אפילו פסיק בהוראות הפתיחה באש".

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, גם נאמה בכנס והלינה על פעולות הממשלה: "הכרסום בחוסנה של הדמוקרטיה הואץ מאוד בתקופת המלחמה. אנו בשלב ב' של הרפורמה המשפטית, פאזה קיצונית של המהלך. בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת נפתח מירוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. שלב ב' של הרפורמה מציב סימן שאלה על עצם הרעיון שנדרש ריסון על כוחו של השלטון. יש מגמה של נרמול אי ציות להחלטות בית המשפט כאשר המשמעות היא שהממשלה תבחר לציית רק להחלטות שנוחות לה".

בנושא גיוס החרדים אמרה בהרב-מיארה: "הנתונים מלמדים כי סנקציות ופגיעה בכיס מביאות חיילים לבקו"ם. קיבלנו הצצה לשלב ב' של הרפורמה - החוק ברור, החלטת בית המשפט ברורה, אך הממשלה לא מבצעת. מבחינת הממשלה החלטת בית המשפט לפעול נגד משתמטים היא המלצה בלבד. בלי תמיכת הממשלה נפגעים מאוד מאמצי האכיפה. התנערות הממשלה מהחלטות בית המשפט פוגעת בגיוס, ואת המחיר משלם מי שמשרת ולא משתמט".

גם ראש לשכת עורכי הדין, עמית בכר, התייחס בנאום שנשא בכנס למתח המשפטי: "בשלוש השנים האחרונות אנחנו עדים לתנועת מלקחיים שמאיימת על עצמאות מערכת המשפט ושלטון החוק בישראל. אנו רואים גל עכור של הסתה, אלימות מילולית חמורה, התפרעויות באולמות בית המשפט ובסמוך להם". עוד טען בכר טען כי חוסר ההסכמה של השר יריב לוין לכנס את הוועדה למינוי שופטים הוא "ניסיון ברוטלי של השר לחנוק את מערכת המשפט כדי לסחוט הישגים" והבהיר כי "אין לו שום זכות לפרק את החברה הישראלית".