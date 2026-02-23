המחוזי בי-ם דחה את בקשת בן גביר לעיכוב קידומה של רפ"ק סבן

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה היום (שני) את בקשת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לעכב את קידומה של הקצינה רב-פקד רינת סבן, על מנת שיוכל לערער לעליון.

כזכור, לאחרונה בית המשפט המחוזי הורה לבן גביר לקדם את סבן ולהעניק לה דרגת סגן-ניצב. בפסק הדין נקבע כי סירוב השר עומד בניגוד לעמדתם של גורמי המקצוע ובראשם המפכ"ל, ושלעמדה זו יש לתת את המשקל המשמעותי: "חוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבות".

עוד נקבע אז כי בנסיבות החריגות כשהשר מסרב לקבלת החלטה בעניינה של רב-פקד סבן, גם לאחר שהונחו לפניו תשתית מלאה - יש לראות בו כמי שהחליט שלא לקדם אותה בדרגה. בנוסף, נדחתה הטענה כי ההליך המינהלי טרם הושלם.

אמש עתרה לבית המשפט סגן-ניצב רותי האוסליך, שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מונע במשך כחצי שנה את קידומה לראש מחלקת חקירות. "שיקולים זרים הקוראים תיגר באופן גלוי על עצמאותה של המשטרה ואגף החקירות בפרט", נכתב.

האוסליך, לטענת השר, לא קודמה בשל עמדות שהביעה בכנסת בנושאי חקירות הסתה - שלפי בן גביר מנוגדים למדיניותו. לדבריו, נעשו כשלים חמורים בהתנהלותה, אשר אינם מאפשרים את קידומה לתפקיד בכיר ורגיש במערך החקירות.