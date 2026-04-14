היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ביקשה מראש השב"כ לשעבר רונן בר, להעביר לה חומרים בעניין מעורבות של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעבודת המשטרה. הבקשה נעשתה כדי שתוכל להשתמש בכך בתגובה לעתירות שדרשו את פיטורי בן גביר, כך פרסם לראשונה הערב (שלישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג במהדורה המרכזית של i24NEWS.

לפני שנה חשף עמית סגל כי רונן בר אסף מידע באמצעות פקודיו בשב"כ על מעורבות השר בן גביר בעבודת המשטרה, בדיקה שבהמשך הפכה לבדיקה על חדירת הכהניזם לשורות המשטרה.

כעת נחשף שהיועמ"שית מלכתחילה ביקשה ממנו את הפרטים כדי לגבש את עמדתה לבג"ץ בעניין העתירות שביקשו לפטר את השר בן גביר. למרות שרונן בר לא הצליח לבסס את החשד הראשוני שלו, הוא הורה לפקודיו להרחיב ולהעמיק את הבדיקה ולחזור אליו עם ממצאים.

בעקבות הפרסום, שר המשפטים יריב לוין יעלה בישיבת הקבינט דרישה להעביר את הטיפול בפרשה לבדיקה מיידית של השב"כ, מכיוון שלדבריו הוא הגוף המוסמך לפי החוק לבדוק חשד לפגיעה בסדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.

היועמ"שית בחרה שלא למסור תגובה.