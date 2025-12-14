משפט יניב זגורי: בית המשפט ימסור היום את הכרעת הדין

בתום הליך של שבע שנים, בית המשפט המחוזי בבאר שבע ימסור היום (ראשון) את הכרעת דינם של ראש ארגון הפשע יניב זגורי, משה רובין, עמיר בן שימול ואריק איטל, המואשמים בשלושה מקרי רצח, במה שתואר כ"מסע נקמה אכזרי ומתוכנן שנועד לפגוע בליבו של שלטון החוק".

על פי כתב האישום, זגורי, יחד עם הנאשמים האחרים, אחראי לרציחתם של שלושה בני אדם, שחטאם היחיד היה שיתוף פעולה עם רשויות האכיפה. במרכז הפרשה עומד יניב זגורי, המואשם כי הוביל "קמפיין אלים ומקפיא דם" שמטרתו הייתה "לסתום פיות, להרתיע עדים ולהשליט פחד על כל מי שעלול להתקרב למערכת אכיפת החוק".

מסע הנקמה החל, על פי האישום, במרץ 2016, עם רציחתה של דבורה קורקוס ז"ל בבאר שבע. קורקוס נרצחה בקור רוח "לנגד עיני ילדיה", לאחר שתמכה בבעלה, עד מדינה לשעבר נגד זגורי. זמן קצר לאחר מכן, במאי 2016, נמלט זגורי לחו"ל, ומשם המשיך, על פי האישום, להוביל את מסע החיסולים.

שני מקרי רצח נוספים יוחסו לנאשמים: רצח אלישע סבח ז"ל, שנרצח בשל עדות שמסר נגד אדם איטל (אחיו של הנאשם אריק איטל); ורצח טל קורקוס ז"ל, עד המדינה לשעבר נגד זגורי, שנרצח ביוני 2017 באמצעות מטען חבלה רב-עוצמה שהוצמד לרכבו.

במהלך המשפט, שלושה נאשמים נוספים בפרשה – מיכאל מור, שמעון שרביט ואליושה בן שלום – הודו בחלקם ברצח טל קורקוס במסגרת הסדרי טיעון, ונגזרו עליהם עונשי מאסר. את התיק מטעם פרקליטות מחוז דרום מנהלים עורכי הדין סיגל דהן הירש, רחל אלמקייס, מירית נוימן ומוחמד סולימאן.