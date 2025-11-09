פרקליט המדינה החליט: כתב אישום נגד האיש החזק ביהדות התורה

למעלה משמונה שנים לאחר שנפתחה החקירה, פרקליט המדינה עמית איסמן הודיע לצוות המטפל בתיק כי השתכנע שיש להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד האיש החזק ביהדות התורה מוטי בבצ'יק ונגד העסקן מנחם גשייד, כך פרסם הערב (ראשון) לראשונה פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג.

ב-2017 נפתחה חקירה סמויה במשטרה העוסקת בחשד ליחסים שוחדיים בין אנשיו של שר הבריאות דאז יעקב ליצמן לבין בכירים בתעשיית המזון ובתעשיית התרופות. ב-2021 החקירה הפכה גלויה, אך לא זכתה להתרומם ונגררה במשך שנים.

כעת, פרקליט המדינה איסמן הבהיר בישיבה עם הצוות המטפל כי השתכנע שיש להגיש כתב אישום נגד יועצו של ליצמן, מוטי בבצ'יק, הנחשב לשר הבריאות בפועל ולמושך בחוטים האמיתי. איסמן סבור שיש להגיש נגד בבצ'יק כתב אישום בגין עבירת הפרת אמונים, ואילו נגד גשייד, ששימש בעצמו בעבר כיועץ של השר ליצמן, סבור איסמן שיש להעמידו לדין כתב אישום בגין שוחד.

יש לציין כי בצוות המטפל סבורים רבים כי יש לסגור את התיק מסיבות שונות, ובין היתר על רקע טענות התיישנות.

מהפרקליטות נמסר בתגובה: "כשיהיה מה לעדכן, נעדכן"