כפי שנחשף ב-i24NEWS: נחתם הסדר הטיעון מול רונאל פישר

כפי שנחשף לראשונה ב-i24NEWS: היום (חמישי) נחתם הסדר הטיעון המקל מול עם רונאל פישר, שהודה בביצוע עבירות של ניסיון לתיווך בשוחד, שיבוש מהלכי משפט וקבלת נכסים שהושגו בפשע.

פישר הודה בעבירת ניסיון תיווך לשוחד בפרשת אלון חסן, כשיתר העבירות בפרשה זו נמחקו . מלבד זאת, פישר הודה בשתי עבירות שיבוש ויתר אישומי השוחד, הלבנת ההון ועבירות נוספות נמחקו גם הם. עד כמה מקל ההסדר? נזכיר שעל עד המדינה בתיק נגזרו שבע שנות מאסר.

בכתב האישום בו הודה נאמר, כי פישר, ששימש באותה עת כעורך דין פרטי, יחד עם קצין החקירות ערן מלכה (שהודה והורשע גם הוא בהסדר טיעון וריצה עונש מאסר) פעל לשיבוש חקירות פליליות רגישות. בחלק מהאישומים הואשם פישר יחד עם רות דוד, שהיתה בעבר פרקליטת מחוז ת"א, בגין מעשים שיוחסו לה בתקופה בה שימשה כעורכת דין פרטית.

בפרשת אלון חסן, יו”ר ועד נמל אשדוד לשעבר, הציע פישר לחסן “לסגור את הסיפור” תמורת סכום של 150 אלף דולר, תוך שהוא מציג בפניו מצג שלפיו ביכולתו להשפיע על החקירה באמצעות תשלום שוחד לגורמים במשטרה. מעשים אלה תועדו במסגרת חקירה סמויה של המחלקה לחקירות שוטרים, אשר בסיומה נעצר פישר כשקיבל לידיו תיק ובו סכום כסף הנחזה ל- 150 אלף דולר שיועד לשוחד.

מכיוון שרונאל פישר הוא הנאשם המרכזי בפרשה והאישומים נגדו משמעותיים הרבה יותר, העונש של רות דוד צפוי להיות קל במידה ניכרת מהעונש עליו יסכים פרקליט המדינה עמית איסמן.

הפרקליטות תבקש לגזור על פישר 18 חודשי מאסר, בעוד שההגנה תטען שאין להענישו כלל מחמת הגנה מן הצדק עקב ריבוי מחדלי חקירה חמורים מאוד של מח״ש שהתגלו על ידי הפרקליטות וההגנה במהלך ניהול ההליך.