פסק דין דרמטי: בג"ץ הורה היום (חמישי) לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. ההחלטה התקבלה פה אחד.

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המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג ציין כי "בין כל הפלפולים, הטיעונים ותתי-הטיעונים, חשוב לחזור לראשית הצירים, ליסודות הפשוטים, אשר יתכן כי ניתן היה להסתפק בהם: המשיבים לא הציגו, הלכה למעשה, כל טיעון פרשני שיש בו כדי להבהיר כיצד הצבעה המתועדת באמצעות סרטוני וידאו מתיישבת לשיטתם עם המונח 'הצבעה חשאית' שבחוק היסוד ובחוק מבקר המדינה".

"הקושי כאן", הוסיף, "אינו מתמצה בפן הדיוני גרידא, בהינתן שזוהי השאלה העיקרית שעמדה במוקד ההליך; אלא נעוץ גם - אולי בעיקר - בכך שמדובר בפרשנות שאינה מתיישבת בנקל, אם בכלל, עם השכל ישר, המורה אותנו לנקוט בזהירות יתרה כלפי פרשנות שלפיה מה שאינו חשאי בא בגדר חשאי, ומה שנדרש להיות חשאי יכול להיות גם לא חשאי".