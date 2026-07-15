השר אלקין מעיד בתיק 2000 מטעם ההגנה, נתניהו הגיע לדיון

השר זאב אלקין הגיע היום (רביעי) להעיד בבית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת תיק 2000, כמו כן, אלקין ייחקר על דוכן העדים מטעם ההגנה בעניין קידום "חוק ישראל היום". מי שעוד הגיע לדיון הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו שעדכן על כך מראש בשל היערכות האבטחה במקום.

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כזכור, במוקד תיק 2000 עומדות הפגישות בין נתניהו למו”ל “ידיעות אחרונות”, נוני מוזס. אלקין ציין בעדותו: "הייתי בחקירות משטרה מאוד ארוכות, אמרו לי שאני דמות מרכזית בתיק 2000 וגם ראיתי בחומרי החקירה שאני מוזכר רבות והייתי בטוח שאני אוזמן בשלב מאוד מוקדם כעד תביעה. נורא הופתעתי שהתביעה ויתרה עליי. ומאוד הופתעתי שזומנתי להעיד דווקא מצד ההגנה".

בהמשך עדותו ציין אלקין: "התחלתי ב-2009 כיו"ר קואליציה, במשך 4 שנים הייתי יד ימינו של רה"מ נתניהו בעשייה הפוליטית לאחר מכן התמניתי כסגן שר החוץ וגם אז רה"מ היה מתייעץ איתי והייתי מסייע לו במשברים פוליטיים".

"נחקרתי פעמיים במשטרה, זו היתה חקירה ארוכה שהפתיעה אותי, נשאלתי שאלות רבות מאוד ממש לעומק של ליבת העשייה הפוליטית וזה הפתיע אותי כי יש חסינות פרלמנטרית לחברי הכנסת. נאלצתי לענות לשאלותולענות מדוע תמכתי בחוק כזה או אחר, איזה אנשים נפגשתי איתם וזה ממש צרם לי. אני חושב שהכניסה למישור הפלילי לעסק הזה היא פגיעה בחסינות פרלמנטרית - להפוך תהליך פוליטי לפליליזציה - בעיניי זה מאוד מסוכן. זה אירוע מאוד בעייתי שמעמיד את העבודה הפרלמנטרית תחת סיכון. אני חיייב להביע את חוסר הנוחות של מהתהליך הזה".