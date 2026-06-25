ראש הסגל של ראש הממשלה והמיועד לתפקיד השגריר בלונדון, צחי ברוורמן, מתמודד בימים אלה עם כתב אישום בכפוף לשימוע בפרשת הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין. הערב (חמישי) נחשפה במהדורה המרכזית ב-i24NEWS התנהלות מחשידה נוספת של ברוורמן.

על פי הפרסום, בסוף אוקטובר 2024 נעצר אלי פלדשטיין בפרשה. ב-30 באוקטובר בערב פרסם במרומז כתב כאן חדשות דאז מיכאל שמש על פרשה ביטחונית חדשה. שעות לאחר מכן, מתקשר ראש הסגל ברוורמן ליועץ המקורב ישראל איינהורן לשיחה בת שתי דקות. במקביל, ברוורמן ודוברי ראש הממשלה מנסחים תדרוך שקרי לתקשורת שהעובד העצור לא הועסק בשום צורה במשרד ראש הממשלה.

ב-21 בנובמבר, שלושה שבועות לאחר מכן, חוזר ברוורמן לאותה שיחה עם איינהורן, ומוחק את תיעוד השיחה. באותו היום הוגש גם כתב אישום בפרשת ה"בילד" נגד פלדשטיין וארי רוזנפלד, שחשף את המעורבות העמוקה של איינהורן. אז נזכר ברוורמן למחוק את התיעוד.

פלדשטיין ורוזנפלד נאשמים בשיבוש לאחר שהורו לנגד רוזנפלד למחוק את ההתכתבות ביניהם. אוריך נאשם בהשמדת ראיה לאחר שמיהר להחליף את הטלפון עם מעצרו של פלדשטיין. גם איינהורן לא שמר את ההתכתבויות, והורה לפלדשטיין בספטמבר 2024 למחוק את ההתכתבויות איתו. כעת מתברר שגם ברוורמן מחק בנסיבות ובעיתוי מחשיד תיעוד שיחה עם איינהורן.

על פי החשד בפרשת הפגישה הלילית, ברוורמן בדק עם פלדשטיין אם הוא קשור לפרשת דלף מידע בצה"ל. ועוד נחשד כי לימים התברר שמדובר בפרשת הבילד. בגין כך מיוחסות לברוורמן עבירות שיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים.

עורכי דינו של ברוורמן מסרו בתגובה: "איננו יודעים על מה מדובר. ככל שהייתה שיחה, אין שום קשר בין הדברים. מדובר בניסיון מאולץ לכרוך דבר בדבר". מטעמו של ישראל איינהורן לא נמסרה תגובה.